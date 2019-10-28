В Бурятии не смогли обжаловать аукцион на квартиры для сирот

Жалоба признана необоснованной



В Бурятском УФАС состоялось рассмотрение жалобы ООО «Знак качества» на аукцион по приобретению жилья для детей-сирот. Заказчиком торгов с начальной ценой контракта 1,6 млн рублей является управление капитального строительства правительства Бурятии, а уполномоченным органом – республиканское агентство по государственным закупкам.



В объявленной в начале октября закупке заявителя не устроили положения проекта контракта, касающиеся обязанности поставщика предоставить экспертное заключение о соответствии жилья законодательным требованиям и заключение межведомственной комиссии о признании жилья пригодным для проживания.



- Между тем, требования заказчика обусловлены действующим законодательством в сфере социальной поддержки детей-сирот. Представить заключения победитель аукциона должен на этапе исполнения контракта, а не при подаче заявки на участие в торгах. Жилые помещения необходимо передать заказчику в течение 45 дней после заключения контракта. Поскольку заявитель не представил доказательств, свидетельствующих о невозможности получения документов в установленный срок, комиссия признала жалобу необоснованной, - сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.



