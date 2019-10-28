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С бывшего депутата Хурала Бурятии взыскали 5,4 млн

С бывшего депутата Хурала Бурятии взыскали 5,4 млн
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
У бывшего депутата Народного Хурала Виктора Абушеева арестовали недвижимость

В Бурятии судебные приставы взыскали с экс-депутата Народного Хурала крупную сумму материального ущерба, причинённого преступлением. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе УФССП по Бурятии. Источник «Байкал-Daily» уточнил, что речь идёт о Викторе Абушееве.

Ранее приговором Советского районного суда Улан-Удэ экс-депутат, являвшийся руководителем строительной компании, был признан виновным в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, при строительстве объектов электроснабжения автотуристического кластера. Приговором суда ему назначено 4 года условно с испытательным сроком на 3 года.

В ходе предварительного следствия мужчина добровольно вернул в казну государства более 8 млн. рублей. Взысканием оставшейся части ущерба в размере 5,4 млн. рублей занимались судебные приставы.

- К должнику был применён комплекс мер принудительного характера, который позволил взыскать сумму материального ущерба в полном объёме, - уточнили в УФССП.

В том числе были арестованы и проданы два объекта недвижимого имущество, что позволило возместить ущерб в 3,2 млн рублей. Также за счёт обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах в банковских учреждениях, - ещё 2,2 млн. рублей.

На сегодняшний день, взысканная сумма материального ущерба в размере 5,4 млн. рублей перечислена на счёт министерства строительства Бурятии.

Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения с экс-депутата взыскана сумма исполнительского сбора в размере 380 730 рублей в доход государства.

Как сообщал «Байкал-Daily», Виктор Абушеев летом 2018 года был досрочно изгнан из Народного Хурала в связи с обвинительным приговором.
судебные приставы депутаты Народного Хурала
 
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