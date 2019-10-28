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В России требуют отставки детского омбудсмена после фотосессии с ребёнком из Бурятии

В России требуют отставки детского омбудсмена после фотосессии с ребёнком из Бурятии
Власть, 
История 11-летнего мальчика из Бурятии, сбитого лихачом, стала последней каплей для создания петиции с требованием отставки Анны Кузнецовой

На сайте change.org появилась петиция с требованием отставки уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Петицию создала правозащитник и журналист федерального «Московского комсомольца» Екатерина Сажнева.

«Так больше жить нельзя. Дети в России сегодня находятся в смертельной опасности. И эту реальную, а не выдуманную опасность, представляет для них детский омбудсмен Кузнецова Анна Юрьевна. Уполномоченная по правам ребёнка, госпожа Кузнецова была назначена на эту должность президентом России в сентябре 2016-го года. За три года своего управления Анна Кузнецова восстановила против себя большинство здравомыслящих людей, как правых, так и левых. Фактически за это время была полностью разрушена система помощи детям на местах. Структуры уполномоченных по правам ребёнка в России, вертикали, практически не существует. Поэтому дела, связанные с нарушением прав ребёнка не доходят до Москвы. Люди в глубинке могут рассчитывать только на себя», - говорится в петиции.

«Последней каплей» стала история 11-летнего Максима из Бурятии, пояснила автор петиции.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае мальчика из посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района сбил водитель-лихач. Максим получил тяжёлые травмы – перелом основания черепа, он был полностью парализован и видел одним глазом. Несмотря на хождение его мамы Ольги по кабинетам чиновников ни виновник аварии не понёс должного наказания, ни Максиму не оказывалась нужная медицинская помощь. Приходя в себя, мальчик чувствовал такую боль, что умолял маму его убить.

Мама Максима писала обращение и Анне Кузнецовой. «В ответ ей, простой учительнице и одинокой маме с двумя детьми, было предложено за свой счёт приехать в Москву с документами. На этом всё», - говорится в петиции.

Позже история Максима попала на страницы федеральных СМИ. Множество неравнодушных людей предложили свою помощь. Лишь после огласки Максим и Ольга доставлены в Москву, ребёнка поместили в больницу доктора Рошаля, решён вопрос с жильем для мамы.

«Журналисты, сотрудники фондов и общественники выехали встречать поезд с семьей в 4 утра и весь день провели на ногах. Что же делает федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова? C личным фотографом прибывает в палату Максима, без разрешения мамы устраивает фотосессию и размещает фото в соцсетях и СМИ. Пока в палате идёт фотоссессия, мама Ольга ждёт под дверью, надеется, что теперь Анна Кузнецова найдет для неё какие-то слова. Но нет. Детский омбудсмен выскакивает из палаты и, не удостоив мать больного ребёнка и парой слов, бежит по своим делам. В тот день в клинике Рошаля было мероприятие. Анна Юрьевна торопилась на торжество», - поясняет журналист «МК».

В петиции говорится, что это не первый случай. «Большинство обращений к нам начинается со слов «Мы писали детскому омбудсмену, но нам никак не помогли» или «Нам прислали стандартную отписку, и с тех пор дело не двинулось с места». Зато когда уже все сделано, семье или ребенку помогли, Анна Юрьевна любит поместить радужный отчет в соцсетях о своем горячем участии в деле. Так было в истории с семьей Богдан, у которых сгорел дом и забрали детей. Им тайно помогла певица Лолита Милявская. Были случаи, когда сотрудники аппарата детского омбудсмена ставили ультиматумы и угрожали увольнением, только бы Кузнецова занялась делом. Так было в история Валеры из Магадана, которого приемные родители довели до истощения. В самом начале Анна Юрьевна не хотела заниматься этим делом и ратовала за возвращение Валеры в Магадан, к издевавшейся над ним приемной матери», - отмечается в петиции.

Приводятся в петиции и проекты, которые Анна Кузнецова не довела до конца. Это телефон помощи 117, на который мамы с детьми могли бы звонить при случаях семейного насилия либо в любой другой кризисной ситуации. Институт социальных нянь для помощи малоимущим мамам. Уроки семейного счастья вместо уроков полового воспитания в школах. Мониторинг совместно с МИД и письмо китайскому консульству после смерти 14-летней модели в Китае. Проектный центр при аппарате уполномоченного по правам ребёнка.

В настоящий момент петицию с требованием отставки Анны Кузнецовой подписали около 3 тысяч человек.

Справка:

Анна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в Пензе. В 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Педагог-психолог».

В сфере социальных проектов и благотворительности начинала работать в качестве волонтера в пензенской детской областной больнице, в доме малютки.

В 2010 году Кузнецова создала благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров».

В 2011 году по инициативе Анны Кузнецовой стартовал всероссийский фестиваль-конкурс молодежных социальных проектов «Мой выбор - жизнь и здоровье». Анна Кузнецова руководила рядом специальных благотворительных программ, направленных на поддержку малообеспеченных и неблагополучных семей, детей-инвалидов и сирот. В частности, в 2014 году в Пензе был открыт центр защиты материнства со стационарным приютом.

В 2015 году Анна Кузнецова стала исполнительным директором всероссийской Ассоциации организаций по защите семьи.

В 2015 году Анна Кузнецова возглавила региональный исполком Общероссийского народного фронта.

9 сентября 2016 года назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка.

Награды за дела милосердия: медаль Русской Православной Церкви «За благие дела», орден преподобного Сергия Радонежского.

Замужем, воспитывает шестерых детей.


уполномоченный по правам ребенка
 
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