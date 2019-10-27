В Чите мошенница обманула таксиста

Женщина заявила, что за вознаграждение поможет ему избежать лишения водительского удостоверения
В полицию в Чите обратился местный житель и сообщил о хищении крупной суммы денег.
Мужчина, занимаясь частным извозом, подвозил пассажирку. В беседе горожанин рассказал ей о том, что ему предстоит участие в судебном заседании по поводу лишения водительского удостоверения. Женщина заявила, что работает в правоохранительных органах и за денежное вознаграждение поможет ему избежать лишения права управления.
Мужчина передал незнакомке 64 тысячи рублей, и спустя несколько дней состоялось судебное заседание, на котором его привлекли к ответственности, лишив права управления транспортным средством.
Позже установили личность злоумышленницы. Ею оказалась ранее судимая за мошенничество 29-летняя читинка. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Власть, Фото:
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