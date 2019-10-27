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В Чите мошенница обманула таксиста

В Чите мошенница обманула таксиста
Власть,  Фото:pixabay.com
Женщина заявила, что за вознаграждение поможет ему избежать лишения водительского удостоверения

В полицию в Чите обратился местный житель и сообщил о хищении крупной суммы денег.

Мужчина, занимаясь частным извозом, подвозил пассажирку. В беседе горожанин рассказал ей о том, что ему предстоит участие в судебном заседании по поводу лишения водительского удостоверения. Женщина заявила, что работает в правоохранительных органах и за денежное вознаграждение поможет ему избежать лишения права управления.

Мужчина передал незнакомке 64 тысячи рублей, и спустя несколько дней состоялось судебное заседание, на котором его привлекли к ответственности, лишив права управления транспортным средством.

Позже установили личность злоумышленницы. Ею оказалась ранее судимая за мошенничество 29-летняя читинка. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
мошенничество
 
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