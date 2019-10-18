Стало известно, кому достался мандат исключённого из парламента Бурятии Мунко Буянтуева
Найдан Чимбеев зарегистрирован депутатом Народного Хурала Бурятии шестого созыва. Решение приняла Избирательная комиссия на очередном заседании 17 октября. Чимбеев прошёл в Хурал по партийному списку «Единой России». Ему достался мандат другого «единоросса» Мунко Буянтуева, досрочно покинувшего парламент в связи со вступлением в силу обвинительного приговора о контрабанде леса.
Найдан Чимбеев – директор Иволгинского плодово-ягодного питомника. Ему 70 лет (родился 25 июля 1949 года). Кандидат исторических наук.
Уже был депутатом Народного Хурала четвёртого созыва (2007-2013 годы). Тогда он, правда, представлял КПРФ – отобрался в парламент по партийному списку коммунистов. Прежде был первым секретарём Бурятского рескома КПРФ, но в конце 2007 года написал заявление об уходе по собственному желанию.
Экс-коммунист Найдан Чимбеев вернулся в Хурал благодаря «Единой России»
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