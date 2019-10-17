Квартира нужна трёхкомнатная площадью не менее 64 кв.м
Министерство внутренних дел по Бурятии объявило электронный аукцион на покупку квартиры. Начальная (максимальная) цена контракта – более 3 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет.
Заявки принимаются с 16 по 24 октября, электронный аукцион пройдёт 28 октября.
В техзадании указан перечень улиц и микрорайонов, где можно купить помещение: от улицы Гагарина, Смолина в центре Улан-Удэ до 112 микрорайона, Энергетика.
Многоквартирный дом, в котором будет располагаться будущая квартира, должен быть кирпичным, панельным или монолитным и т.д. Также он не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу и реконструкции.
Необходимо, чтобы здание было расположено в благоустроенном жилом фонде с развитой социальной инфраструктурой. Обязательно наличие объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности (аптеки, магазины, школы, детский сад, поликлиники). Дом должен быть не ранее 1970 года, не менее 5 этажей (этаж, на котором будет находиться квартира, не важен). Наличие лифта необходимо при этажности дома свыше 5 этажей.
Судя по документации, квартира нужна трёхкомнатная площадью не менее 64,93 кв.м.
Она не должна быть обременена правами третьих лиц, состоять в судебном споре или под арестом (запрещением), находиться в залоге, являться объектом каких-либо договоров (предварительных, аренды и т.п.) и должна быть свободна от зарегистрированных лиц.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом торги на покупку служебной квартиры с начальной ценой 5,5 млн рублей объявляла прокуратура Бурятии.
МВД Бурятии покупает квартиру за три миллиона
Власть, Фото:
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