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В Забайкалье чиновники воровали деньги, выделенные на борьбу с лесными пожарами

В Забайкалье чиновники воровали деньги, выделенные на борьбу с лесными пожарами
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В течение двух лет директор предприятия и его подчинённые присвоили более миллиона рублей

В Забайкалье руководитель учреждения в сфере лесных отношений и двое его подчинённых похитили деньги, выделенные для борьбы с лесными пожарами.

По версии следствия, работники госучреждения вносили в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения об объёме выполненных работ, направленных на ликвидацию лесных пожаров. А директор предприятия, заведомо зная, что работы не выполнены, подписывал соответствующие документы и направлял их в минприроды края для выделения денежных средств.

Часть этих денег они перечисляли на счёт предпринимателя, который обналичивал их и передавал директору предприятия. Украденные деньги они распределяли между собой и использовали на собственные нужды. За два года обвиняемые похитили один миллион двести тысяч рублей.

Действия директора госпредприятия и его подчинённых квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

- Трое участников группы вину признали в полном объёме и частично возместили причинённый ущерб. Несмотря на то, что директор предприятия свою вину не признал и совершал противоправные деяния, используя методы конспирации, следствием собраны достаточные доказательства его причастности к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Один из обвиняемых содержится под стражей, в отношении остальных на период расследования была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

лесные пожары уголовное дело Забайкальский край
 
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