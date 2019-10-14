В течение двух лет директор предприятия и его подчинённые присвоили более миллиона рублей
В Забайкалье руководитель учреждения в сфере лесных отношений и двое его подчинённых похитили деньги, выделенные для борьбы с лесными пожарами.
По версии следствия, работники госучреждения вносили в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения об объёме выполненных работ, направленных на ликвидацию лесных пожаров. А директор предприятия, заведомо зная, что работы не выполнены, подписывал соответствующие документы и направлял их в минприроды края для выделения денежных средств.
Часть этих денег они перечисляли на счёт предпринимателя, который обналичивал их и передавал директору предприятия. Украденные деньги они распределяли между собой и использовали на собственные нужды. За два года обвиняемые похитили один миллион двести тысяч рублей.
Действия директора госпредприятия и его подчинённых квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».
- Трое участников группы вину признали в полном объёме и частично возместили причинённый ущерб. Несмотря на то, что директор предприятия свою вину не признал и совершал противоправные деяния, используя методы конспирации, следствием собраны достаточные доказательства его причастности к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Один из обвиняемых содержится под стражей, в отношении остальных на период расследования была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Забайкалье чиновники воровали деньги, выделенные на борьбу с лесными пожарами
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 14.10.2019
В течение двух лет директор предприятия и его подчинённые присвоили более миллиона рублей
Власть, 11.10.2019
Народные избранники посетили округ №21
Власть, 11.10.2019
Уполномоченный по правам человека требует объяснить причину увольнения Оксаны Бухольцевой с поста директора школы
Они проверили условия содержания в изоляторе для юных нарушителей
Сегодня в народных дружинах состоит 239 человек
Сотрудники были выбраны из числа добровольцев
Чаще всего жители республики жалуются во «Вконтакте»
Стоимость демеркуризации составит более 1 млрд. рублей
Евгений Карчевский удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени
В Хурал планируется внести законопроект, снижающий «золотые» доплаты к пенсиям на 50%
Власть, 08.10.2019
Михаил Алагуев презентовал министру книгу, написанную его матерью
Власть, 08.10.2019
Бывший председатель комитета по образованию перешла на работу в горсовет
Во вторник, 8 октября, состоится очередное заседание совета при главе Бурятии по улучшению инвестиционного климата
Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу собирали грибы и устроили пикник у костра. ВИДЕО
Двух депутатов от КПРФ обязали письменно ответить по поводу несогласованного митинга