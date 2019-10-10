Омбудсмены четырёх регионов посетили иркутское СИЗО

После экскурсии по учреждению Игорь Мокеев познакомил гостей с экспозицией музея Иркутского тюремного замка.





Уполномоченные по правам ребёнка Иркутской области, Алтайского края, Республики Тыва, Томской области ознакомились с условиями содержания несовершеннолетних в следственном изоляторе № 1 Иркутска.На встрече также присутствовали заведующий кафедрой клинической психологии факультета психологии и педагогики Алтайского государственного университета Дмитрий Труевцев и главный специалист сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края департамента администрации края по обеспечению региональной безопасности Марина Плеханова.- В сопровождении начальника СИЗО-1 Игоря Мокеева детские омбудсмены посетили блок, в котором содержатся подростки, побеседовали с обвиняемыми об условиях содержания. Для содержания несовершеннолетних в изоляторе созданы улучшенные условия: подростки живут в маломестных камерах, получают питание по повышенной норме, могут посещать мини-спортзал и продолжать обучение по школьной программе, с ними постоянно работают воспитатели и психологи учреждения. Для проведения полных медицинских осмотров подростков в СИЗО приглашаются врачи из гражданских медучреждений, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.