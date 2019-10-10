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Три сотрудника минсельхоза Забайкалья бесплатно строят чабанскую стоянку

Три сотрудника минсельхоза Забайкалья бесплатно строят чабанскую стоянку
Власть, 
Сотрудники были выбраны из числа добровольцев

Сотрудники минсельхоза Забайкальского края усилили строительную бригаду, которая восстанавливает животноводческую стоянку Николая Киселева в Приаргунском районе.

Решение отправить трёх специалистов ведомства принял министр Денис Бочкарев после переговоров с руководителем подрядной организации, который согласился принять дополнительную помощь. Сотрудники министерства были выбраны из числа добровольцев и работают на стоянке на безвозмездной основе с 9 октября. Планируется, что они завершат свою миссию 11 октября.

Также начинание минсельхоза поддержала администрация Приаргунского района, которая откомандировала на данный объект четверых сотрудников. Общими усилиями муниципальные и краевые госслужащие сейчас помогают строителям возводить кошару. Ожидается, что в срок до 15 октября помещение для содержания животных будет сдано в эксплуатацию. По заверению подрядчика, рисков нарушения строительства нет, сообщает минсельхоз Забайкальского края.

В апреле на юге и юго-востоке края произошли сильные степные пожары. Пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей. Сгорело множество чабанских стоянок и животных.

минсельхоз строительство
 
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