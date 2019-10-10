Три сотрудника минсельхоза Забайкалья бесплатно строят чабанскую стоянку

Сотрудники были выбраны из числа добровольцев



Сотрудники минсельхоза Забайкальского края усилили строительную бригаду, которая восстанавливает животноводческую стоянку Николая Киселева в Приаргунском районе.



Решение отправить трёх специалистов ведомства принял министр Денис Бочкарев после переговоров с руководителем подрядной организации, который согласился принять дополнительную помощь. Сотрудники министерства были выбраны из числа добровольцев и работают на стоянке на безвозмездной основе с 9 октября. Планируется, что они завершат свою миссию 11 октября.



Также начинание минсельхоза поддержала администрация Приаргунского района, которая откомандировала на данный объект четверых сотрудников. Общими усилиями муниципальные и краевые госслужащие сейчас помогают строителям возводить кошару. Ожидается, что в срок до 15 октября помещение для содержания животных будет сдано в эксплуатацию. По заверению подрядчика, рисков нарушения строительства нет, сообщает минсельхоз Забайкальского края.



В апреле на юге и юго-востоке края произошли сильные степные пожары. Пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей. Сгорело множество чабанских стоянок и животных.



