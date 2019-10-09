Иркутская область просит Москву помочь с ликвидацией цеха ртутного электролиза

Власть, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Стоимость демеркуризации составит более 1 млрд. рублей



В Иркутской области для решения вопроса демеркуризации (очищения от ртути) цеха ртутного электролиза на территории Усолья-Сибирского необходимо федеральное финансирование. Соответствующие обращения направлены правительством Иркутской области в министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.



ООО «Усольехимпром» – объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, подлежит федеральному государственной экологическому надзору и включён в перечень хозяйствующих субъектов, поднадзорных непосредственно Росприроднадзору. Общая площадь промышленной площадки ООО «Усольехимпром» составляет около 600 га. Земельные участки, расположенные на промышленной площадке, являются собственностью Российской Федерации, объекты на земельных участках – частная собственность.



Один из бесхозных объектов, расположенных на промплощадке ООО «Усольехимпром», – цех ртутного электролиза, его площадь составляет 1,2 га, официально цех был списан в 1998 году ОАО «Усольехимпром» и на балансе организации никогда не числился. Бесхозный объект на федеральной земле состоит из строительных конструкций здания, шламов, неутилизированных и не подвергнутых обезвреживанию бывшими владельцами ртутьсодержащих производственных отходов и грунтов.



Правительство Иркутской области дважды направляло заявление и материалы в минприроды России для включения бесхозного цеха в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и получало отказ по причине того, что цех ртутного электролиза территориально находится на промышленной площадке ещё действующего хозяйствующего субъекта. Только после завершения процедуры банкротства ООО «Усольехимпром» и его окончательной ликвидации объект может быть включён в государственный реестр. Эта законодательная коллизия не дает ход решению вопроса.



- Правительством Иркутской области за счёт средств областного бюджета проведено обследование территории цеха и земельного участка под цехом и прилегающей территории общей площадью 7,4 га. Подготовлена проектная документация по ликвидации (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское. Все проектные решения получили все необходимые положительные заключения, – рассказал министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.



Все проектные материалы с положительными заключениями государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации направлены в минприроды России для включения в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и в национальный проект «Экология» с целью финансирования реализации проекта за счёт средств федерального бюджета. Информация о включении работ по ликвидации (демеркуризации) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское в мероприятия по финансированию в 2020-2022 годах из федерального бюджета от Минприроды России отсутствует.



Согласно проекту, полная ликвидация (демеркуризация) цеха ртутного электролиза, вывоз отходов и рекультивация земельного участка в месте его расположения рассчитаны на три года, начало работ запланировано на 2020 год. Стоимость реализации мероприятия составляет 1 млрд. 257 млн. рублей. В государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы» предусмотрены средства на проведение работ по ликвидации цеха ртутного электролиза на 2020 год в объёме 159 млн. рублей.



Как сообщает пресс-служба правительства региона, указом губернатора Иркутской области в феврале 2019 года в связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на территории промышленной площадки ООО «Усольехимпром» был введён режим функционирования повышенной готовности. Доступ посторонних лиц на промышленную площадку ООО «Усольехимпром» ограничен. Правительством Иркутской области предусмотрены мероприятия, включающие в себя круглосуточное патрулирование и организацию семи контрольно-пропускных пунктов по периметру промышленной площадки.

