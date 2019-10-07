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Глава Бурятии соберёт совет по улучшению инвестиционного климата

Глава Бурятии соберёт совет по улучшению инвестиционного климата
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Во вторник, 8 октября, состоится очередное заседание совета при главе Бурятии по улучшению инвестиционного климата

Заседание будет посвящено вопросам инвестиционного климата в минерально-сырьевом комплексе и энергетике, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Будет рассмотрена тема оформления лесных и земельных участков под строительство электросетей. Данный этап технологического присоединения во многом обуславливает сроки всей процедуры, сокращение которых является одной из важных задач в улучшении инвестиционного и предпринимательского климата в республике.

Министерство природных ресурсов Бурятии вынесет на рассмотрение совета проблему комплексного освоения месторождений, предложения по увеличению объёмов геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета и другие вопросы в сфере недропользования.

Также управляющий директор ООО «Озёрное» Григорий Колдунов расскажет о перспективах реализации проекта по освоению Озёрного месторождения полиметаллов.

В заседании совета примут участие члены совета от бизнеса, предприниматели, эксперты агентства стратегических инициатив из числа предпринимательского сообщества и региональной общественности, руководители союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты республики, «Деловой России», «Опоры России», руководители федеральных, региональных ведомств и институтов развития, контрольно-надзорных органов.

Заседание совета можно будет увидеть 8 октября в 12:30 в прямом эфире в официальных аккаунтах правительства Бурятии в Инстаграм и ВКонтакте.

В 2019 году уже состоялись заседания совета по вопросам инвестиционного климата в строительной отрасли и в сфере туризма.

глава Бурятии Алексей Цыденов инвестиционные проекты
 
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