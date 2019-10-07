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Путин отметил день рождения в сибирской тайге

Путин отметил день рождения в сибирской тайге
Власть, 
Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу собирали грибы и устроили пикник у костра. ВИДЕО

Сегодня, 7 октября, 67-й день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Накануне руководитель страны отправился в сибирскую тайгу. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу. Видеокадры опубликовала пресс-служба Кремля. Точное место отдыха президента не раскрывается, известно лишь, что президент и министр обороны отдыхали где-то на берегу Енисея.


Часть пути президент и министр преодолели на внедорожнике, также они бродили по глухой сибирской тайге.

- Забрались за облака, - отметил Владимир Путин, глядя на природные просторы с горы.

Высота, на которую они поднялись, составила около двух тысяч метров.

Затем Владимир Путин и Сергей Шойгу любовались лесными дарами. Внимание президента привлёк гриб, на шляпку которого упала шишка. Именно её он взял с собой в качестве сувенира. Сергей Шойгу выкопал куст брусники.

- У себя на даче в Подмосковье посадишь, - посоветовал ему президент.

К слову, дикая брусника на даче вряд ли приживётся.

Также во время прогулки по лесу Путин и Шойгу устроили пикник на одной из полянок. Они развели костёр и попили чай.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, день рождения Владимир Путин проведёт на природе в кругу родных и друзей.

Владимир Путин уже не в первый раз отмечает свой день рождения на природе. Так, в 2014 году он бродил по горам и прошёл почти 9 километров.

Однако не всегда день рождения бывает выходным. В 2015 году он работал – обсуждал с Сергеем Шойгу военную операцию в Сирии. Вечером он вышел на лёд и участвовал в матче Ночной хоккейной лиги. В 2016 году свой праздник Владимир Путин отметил в кругу друзей. В 2017 году он принял участие в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России. В прошлом году на праздновании присутствовал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
Путин Сибирь тайга
 
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