В Бурятии четверо чиновников наказали за коррупцию

В 30 обращениях жителей наличие коррупционных правонарушений не подтвердилось
В правительстве Бурятии прошло заседание комиссии при главе республики по противодействию коррупции. Всего в исполнительные органы государственной власти Бурятии в 2018 и первом полугодии 2019 года поступило 59 обращений граждан.
В 46 обращениях содержалась информация, указывающая на возможное наличие коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц исполнительных органов, органов местного самоуправления и подведомственных учреждений.
В результате проверочных мероприятий, по 4 обращениям к нарушителям применены меры дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.
Кроме того, по 30 обращениям наличие коррупционных правонарушений не подтвердилось, 16 обращений направлены для рассмотрения в МВД по Бурятии.
- Обращения поступили в адрес администрации главы и правительства, министерства социальной защиты, министерства здравоохранения, республиканское агентство по государственным закупкам, республиканское агентство лесного хозяйства, республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
На сегодняшний день жители Бурятии могут сообщить о фактах коррупции через официальный сервер органов власти на странице «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции», где указаны номера телефонов доверия, размещены интернет-приемные.
Кроме того, жители имеют могут сообщить о коррупции письменно и на личных приемах руководителями исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления.
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Власть, Фото:
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