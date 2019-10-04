В Бурятии четверо чиновников наказали за коррупцию

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

В 30 обращениях жителей наличие коррупционных правонарушений не подтвердилось



В правительстве Бурятии прошло заседание комиссии при главе республики по противодействию коррупции. Всего в исполнительные органы государственной власти Бурятии в 2018 и первом полугодии 2019 года поступило 59 обращений граждан.



В 46 обращениях содержалась информация, указывающая на возможное наличие коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц исполнительных органов, органов местного самоуправления и подведомственных учреждений.



В результате проверочных мероприятий, по 4 обращениям к нарушителям применены меры дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.



Кроме того, по 30 обращениям наличие коррупционных правонарушений не подтвердилось, 16 обращений направлены для рассмотрения в МВД по Бурятии.



- Обращения поступили в адрес администрации главы и правительства, министерства социальной защиты, министерства здравоохранения, республиканское агентство по государственным закупкам, республиканское агентство лесного хозяйства, республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



На сегодняшний день жители Бурятии могут сообщить о фактах коррупции через официальный сервер органов власти на странице «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции», где указаны номера телефонов доверия, размещены интернет-приемные.



Кроме того, жители имеют могут сообщить о коррупции письменно и на личных приемах руководителями исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления.

