 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Октября

03 Октября

Популярное

В Бурятии четверо чиновников наказали за коррупцию

В Бурятии четверо чиновников наказали за коррупцию
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В 30 обращениях жителей наличие коррупционных правонарушений не подтвердилось

В правительстве Бурятии прошло заседание комиссии при главе республики по противодействию коррупции. Всего в исполнительные органы государственной власти Бурятии в 2018 и первом полугодии 2019 года поступило 59 обращений граждан.

В 46 обращениях содержалась информация, указывающая на возможное наличие коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц исполнительных органов, органов местного самоуправления и подведомственных учреждений.

В результате проверочных мероприятий, по 4 обращениям к нарушителям применены меры дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Кроме того, по 30 обращениям наличие коррупционных правонарушений не подтвердилось, 16 обращений направлены для рассмотрения в МВД по Бурятии.

- Обращения поступили в адрес администрации главы и правительства, министерства социальной защиты, министерства здравоохранения, республиканское агентство по государственным закупкам, республиканское агентство лесного хозяйства, республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

На сегодняшний день жители Бурятии могут сообщить о фактах коррупции через официальный сервер органов власти на странице «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции», где указаны номера телефонов доверия, размещены интернет-приемные.

Кроме того, жители имеют могут сообщить о коррупции письменно и на личных приемах руководителями исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления.
чиновники коррупция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии четверо чиновников наказали за коррупцию
В Бурятии четверо чиновников наказали за коррупцию
Власть, 04.10.2019
В 30 обращениях жителей наличие коррупционных правонарушений не подтвердилось
Хамбо Лама прокомментировал конфликт с руководством Бурятии
Хамбо Лама прокомментировал конфликт с руководством Бурятии
Власть, 04.10.2019
По оценке Хамбо Ламы, «руководство Бурятии идёт против проводимой президентом России политики»
Мэр Улан-Удэ поздравил педагогов с Днём учителя
Мэр Улан-Удэ поздравил педагогов с Днём учителя
Власть, 04.10.2019
5 октября отмечается День учителя
Иркутская область выиграла средства на инновационные соцпроекты
Иркутская область выиграла средства на инновационные соцпроекты
Власть, 03.10.2019
Регион вошёл в число победителей конкурса на федеральную финансовую поддержку
Оксану Бухольцеву после пикета хотят лишить депутатского мандата
Оксану Бухольцеву после пикета хотят лишить депутатского мандата
Власть, 03.10.2019
Депутат считает, что власти Северобайкальска хотят «стереть её с лица города»
Глава Бурятии нанёс удары по генсекретарю федерации бокса России
Глава Бурятии нанёс удары по генсекретарю федерации бокса России
Власть, 03.10.2019
Шуточное видео набирает просмотры в соцсетях
В Бурятии вскрыли проблемы с подготовкой к отопительному сезону
В Бурятии вскрыли проблемы с подготовкой к отопительному сезону
Власть, 03.10.2019
Проверки прокуратуры показали, что не все органы местного самоуправления и коммунальные предприятия своевременно подготовились к предстоящему отопительному сезону
В Бурятии районные власти очистили свалку под страхом уголовной ответственности
В Бурятии районные власти очистили свалку под страхом уголовной ответственности
Власть, 03.10.2019
Несанкционированная свалка создавала пожароопасную обстановку
Главе «Ростеха», уроженцу Иркутской области, присвоено звание Героя России
Главе «Ростеха», уроженцу Иркутской области, присвоено звание Героя России
Власть, 02.10.2019
Сергею Чемезову могут установить бюст в Черемхово
Алексей Цыденов высказался о митингах и якутском шамане
Алексей Цыденов высказался о митингах и якутском шамане
Власть, 02.10.2019
«Если я выйду на площадь и тысячу раз скажу, что зарплата маленькая и надо больше, она от этого не увеличится. Для того чтобы на ситуацию влиять, надо работать, а не говорить про неё», - сказал глава Бурятии
Коллективу Русского драмтеатра в Улан-Удэ представили нового директора
Коллективу Русского драмтеатра в Улан-Удэ представили нового директора
Власть, 02.10.2019
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 октября директором Русского драмтеатра была назначена бывший первый замминистра культуры Бурятии Наталья Светозарова
В Улан-Удэ прибыли и.о. президента AIBA и замминистра спорта России
В Улан-Удэ прибыли и.о. президента AIBA и замминистра спорта России
Власть, 02.10.2019
Перед церемонией открытия чемпионата они посетят праздник, посвященный Хамбо Ламе Этигэлову
В Бурятии сотрудники МЧС устраивали неожиданные проверки
В Бурятии сотрудники МЧС устраивали неожиданные проверки
Власть, 02.10.2019
Сотрудников МЧС привлекли к дисциплинарной и административной ответственности
Зампред правительства Бурятии Баир Цыренов войдёт в попечительский совет епархии
Зампред правительства Бурятии Баир Цыренов войдёт в попечительский совет епархии
Власть, 02.10.2019
Баир Цыренов согласился войти в попечительский совет Северобайкальской и Сосновоозёрской епархии
Русский драмтеатр в Улан-Удэ возглавила Наталья Светозарова
Русский драмтеатр в Улан-Удэ возглавила Наталья Светозарова
Власть, 01.10.2019
Министр культуры Бурятии подписала приказ о назначении

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^