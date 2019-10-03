Регион вошёл в число победителей конкурса на федеральную финансовую поддержку
Федеральную финансовую поддержку на реализацию инновационных социальных проектов получит Иркутская область. Регион вошёл в число победителей второго этапа конкурсного отбора комплексов мер субъектов РФ и инновационных соцпроектов, направленных на развитие эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конкурс провёл фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На средства фонда в 2020-2021 годах в Иркутской области реализуют проекты по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания, и комплекс мер Иркутской области «Не остаться равнодушным», направленный на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства.
Кроме того, подведомственные учреждения министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области: Иркутский детский дом-интернат №2, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутска и комплексный центр социального обслуживания населения «Веста» стали победителями инновационных проектов фонда. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Иркутская область выиграла средства на инновационные соцпроекты
Власть, Фото:
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