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Иркутская область выиграла средства на инновационные соцпроекты

Иркутская область выиграла средства на инновационные соцпроекты
Власть,  Фото:pixabay.com
Регион вошёл в число победителей конкурса на федеральную финансовую поддержку

Федеральную финансовую поддержку на реализацию инновационных социальных проектов получит Иркутская область. Регион вошёл в число победителей второго этапа конкурсного отбора комплексов мер субъектов РФ и инновационных соцпроектов, направленных на развитие эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конкурс провёл фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На средства фонда в 2020-2021 годах в Иркутской области реализуют проекты по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания, и комплекс мер Иркутской области «Не остаться равнодушным», направленный на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства.

Кроме того, подведомственные учреждения министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области: Иркутский детский дом-интернат №2, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутска и комплексный центр социального обслуживания населения «Веста» стали победителями инновационных проектов фонда. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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