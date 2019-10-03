Глава Бурятии нанёс удары по генсекретарю федерации бокса России

Шуточное видео набирает просмотры в соцсетях
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 2 октября в Улан-Удэ стартовал чемпионат мира по боксу среди женщин
. Сегодня начнутся бои, в том числе на ринг выйдет первая из 10 российских спортсменок. Накануне же глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал забавное видео, на котором «боксирует» с генсекретарём федерации бокса России Умаром Кремлёвым.
«Вот так начиналось открытие Чемпионата Мира по боксу среди женщин 2019 в Улан-Удэ», - написал глава Бурятии и поставил смайлик.
Видео только на странице самого Цыденова в Insragram набрало более 22 тысяч просмотров.
Шуточное видео набирает просмотры в соцсетях
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