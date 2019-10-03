Глава Бурятии нанёс удары по генсекретарю федерации бокса России

Публикация от Алексей Цыденов (@tsydenov_aleksey) 2 Окт 2019 в 5:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Читают сейчас

Алексей Цыденов высказался о митингах и якутском шамане Власть, «Если я выйду на площадь и тысячу раз скажу, что зарплата маленькая и надо больше, она от этого не увеличится. Для того чтобы на ситуацию влиять, надо работать, а не говорить про неё», - сказал глава Бурятии