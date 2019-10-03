В Бурятии вскрыли проблемы с подготовкой к отопительному сезону

Проверки прокуратуры показали, что не все органы местного самоуправления и коммунальные предприятия своевременно подготовились к предстоящему отопительному сезону



Ресурсоснабжающие организации Баунтовского, Закаменского, Северобайкальского и Тункинского районов не провели гидравлические испытания теплосетей в предусмотренный законом двухнедельный срок после окончания отопительного сезона 2018-2019 г.г. Коммунальные предприятия Тарбагатайского и Кабанского районов нарушили сроки проведения ремонтных работ, что потребовало прокурорского вмешательства. Об этом сегодня сообщила прокуратуры Бурятии.



Только по требованиям прокурора муниципалитетом Тункинского района утвержден план-график подготовки объектов теплоснабжения, скорректированы сроки окончания ремонтных работ в Закаменском районе.



В Баргузинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах и Улан-Удэ выявлены факты бездействия муниципальных органов и управляющих компаний по утверждению планов-графиков подготовки жилищного фонда к отопительному сезону, содержанию общедомового имущества, проведению технических осмотров многоквартирных домов, гидравлических испытаний и промывке систем теплоснабжения.



По искам прокуроров Заиграевского и Муйского районов на ресурсоснабжающие организации возложены обязанности по ремонту котельных, тепловых сетей, сетей водоотведения, проведению технического освидетельствования сетей водоснабжения и водоотведения, экспертизы промышленной безопасности на котлоагрегаты.



Прокурор Октябрьского района Улан-Удэ установил, что в связи с проведением ремонтных работ ПАО «ТГК-14» превысило допустимый срок ограничения коммунальной услуги по подаче горячей воды. По инициативе прокуратуры района потребителям произведён перерасчёт платы за горячее водоснабжение на общую сумму 1 220 тыс. рублей. Должностное лицо филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» привлечено к административной ответственности.



За нарушение срока начала отопительного сезона в Муйском районе прокурором возбуждены два дела об административном правонарушении по этой же статье в отношении ресурсоснабжающих организаций поселков Таксимо и Северомуйск.



Для бесперебойной работы котельных прокуроры потребовали от коммунальных предприятий Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Закаменского, Кабанского, Муйского, Северобайкальского, Селенгинского, Прибайкальского, Тарбагатайского и Тункинского районов ускорить работу по накоплению необходимых запасов топлива.

