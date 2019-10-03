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В Бурятии районные власти очистили свалку под страхом уголовной ответственности

В Бурятии районные власти очистили свалку под страхом уголовной ответственности
Власть, 
Несанкционированная свалка создавала пожароопасную обстановку

В Заиграевском районе под контролем приставов районные власти ликвидировали несанкционированную свалку отходов лесопиления недалеко от улуса Дархита. С таким требованием к муниципалитету выступил прокурор района в интересах жителей улуса.

Районные власти приступили к исполнению судебного решения после вручения предупреждения об уголовной ответственности и взыскания исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

На сегодняшний день проблема несанкционированной свалки отходов лесопиления, создающая пожароопасную обстановку для населенного пункта, решена. Пристав установил, что должник очистил территорию свалки, с 6 гектаров земли были вывезены кучи опилок и горбыля.

- В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера для должников-организаций исполнительский сбор устанавливается в размере 50 тысяч рублей, предупреждает пресс-служба управления ФССП по Бурятии.
свалка судебные приставы
 
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