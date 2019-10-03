В Бурятии районные власти очистили свалку под страхом уголовной ответственности

Несанкционированная свалка создавала пожароопасную обстановку



В Заиграевском районе под контролем приставов районные власти ликвидировали несанкционированную свалку отходов лесопиления недалеко от улуса Дархита. С таким требованием к муниципалитету выступил прокурор района в интересах жителей улуса.



Районные власти приступили к исполнению судебного решения после вручения предупреждения об уголовной ответственности и взыскания исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.



На сегодняшний день проблема несанкционированной свалки отходов лесопиления, создающая пожароопасную обстановку для населенного пункта, решена. Пристав установил, что должник очистил территорию свалки, с 6 гектаров земли были вывезены кучи опилок и горбыля.



- В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера для должников-организаций исполнительский сбор устанавливается в размере 50 тысяч рублей, предупреждает пресс-служба управления ФССП по Бурятии.

