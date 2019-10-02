Главе «Ростеха», уроженцу Иркутской области, присвоено звание Героя России

Сергею Чемезову могут установить бюст в Черемхово



Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщает «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. Информацию также подтвердил высокопоставленный чиновник кремлевской администрации. Соответствующий указ не опубликован на сайте Кремля.



Согласно «Положению о звании Героя Российской Федерации», оно присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Сергей Чемезов этого звания удостоен за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны, уточняет «Ведомости».



Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания. Кроме того, на родине Героя России на основании отдельного указа президента может быть установлен его бронзовый бюст. Если это произойдет, бюст Чемезова появится в городе Черемхово Иркутской области.



Справка:



Сергей Чемезов — российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».



Сергей Чемезов родился 20 августа 1952 года в городе Черемхово Иркутской области. В 1975 году окончил с отличием Иркутский институт народного хозяйства, позднее — Высшие курсы академии Генштаба. Доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии военных наук.



С 1980 года работал в экспериментально-промышленном объединении «Луч», с 1983 по 1988 год возглавлял представительство объединения «Луч» в ГДР, где познакомился с Владимиром Путиным.



В 1996-1999 годах работал начальником отдела внешних экономических связей Управления делами президента РФ, позже — начальником Управления внешнеэкономических связей Администрации президента России.



С сентября 1999 по ноябрь 2000 года — генеральный директор ФГУП «Государственная компания Промэкспорт». С ноября 2000 по апрель 2004 года — первый заместитель генерального директора, в 2004—2007 годах — гендиректор ФГУП «Рособоронэкспорт».



Указом президента Российской Федерации от 26 ноября 2007 года освобождён от занимаемой должности и назначен генеральным директором Государственной корпорации «Ростехнологии», которая в конце 2012 года была переименована в Ростех.



