Коллективу Русского драмтеатра в Улан-Удэ представили нового директора

2 октября Наталья Светозарова встретилась с коллективом Русского драмтеатра. Представил нового директора на собрании первый заместитель министра культуры Бурятии Николай Емонаков, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.– Я очень рада вас видеть, со многими я знакома, мы встречались, когда я работала в министерстве культуры Бурятии, общались в рамках профессиональной деятельности. Работу учреждений культуры я знаю изнутри, понимание с Сергеем Александровичем у нас есть. Надеюсь на продуктивную работу во благо театра, – сказала Наталья Николаевна.Также Наталья Светозарова отметила большой вклад бывшего директора Петра Степанова, скончавшегося этой осенью.– Та основа, которую он театру дал, – дорогого стоит. Есть стержень, есть традиции, есть имя театра. Нужно развиваться и стараться быть лучше, - сказала Светозарова.Наталья Светозарова родилась и выросла в Улан-Удэ. В 1989 году окончила ВСТИ, в 1996 году получила второе высшее образование в ВСГТУ по специальности «организация и управление производством» с квалификацией «экономист».С 1995 года работала в министерстве финансов республики. С 2002 года возглавляла отдел бюджетной политики и реформирования регионального минфина. С 2009 по 2018 гг. была первым заместителем министра культуры Бурятии по материально-техническому обеспечению учреждений культуры и экономическим вопросам. С 2018 года Наталья Светозарова работала помощником депутата Госдумы Николая Будуева.Наталья Светозарова имеет звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия».