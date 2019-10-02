В Бурятии сотрудники МЧС устраивали неожиданные проверки

Сотрудников МЧС привлекли к дисциплинарной и административной ответственности
Сотрудники Северобайкальского и Муйского отделов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Бурятии нарушали сроки уведомления предпринимателей о начале внеплановых проверок и сообщали об этом только в день их проведения.
Также они не контролировали исполнение индивидуальными предпринимателями ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений, несвоевременно вносили сведения о проверках в единый реестр проверок.
Северобайкальский межрайонный прокурор внёс начальнику управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Бурятии представление. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, один работник отдела привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 19.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. За невнесение информации о проверке в единый реестр проверок мировой судья назначил ему административное наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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