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Профсоюзы наградили начальника вневедомственной охраны Бурятии

Профсоюзы наградили начальника вневедомственной охраны Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На торжественном собрании, посвящённом 85-летию Бурятского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания, представители Росгвардии Бурятии поздравили коллектив с юбилеем

Заместитель начальника управления Росгвардии по Бурятии полковник Василий Лосев и начальник управления вневедомственной охраны полковник Евгений Котов поздравили коллектив Бурятской республиканской организации общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

Председатель профсоюза России Николай Водянов наградил нагрудным знаком центрального комитета «За заслуги перед профсоюзом» начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии полковника полиции Евгения Котова.

Высшая профсоюзная награда вручается за многолетнюю и активную работу по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза.

Кроме того, почётной грамотой центрального комитета профсоюза награждена дежурный пульта управления отделения вневедомственной охраны по Селенгинскому району, председатель первичной профсоюзной организации Эльвира Павлова.

В управлении вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии членами профсоюза являются более 160 человек.

Справка:

Бурят-Монгольский областной комитет профсоюза работников госучреждений был образован в 1934 году. В этом же году ЦК СРГУ утвердил 3 штатные единицы в обкоме Союза в составе председателя и 2 счетных работников. На первой организационной конференции работников госучреждений в 1937 году при тайном голосовании 25 делегатов были избраны 14 членов обкома и 3 члена президиума. Обком подчинялся непосредственно ЦК СРГУ Востока, который находился в Новосибирске. Именно с этой даты началось развитие и становление профессионального союза работников госучреждений Бурятии.
вневедомственная охрана профсоюзы
 
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