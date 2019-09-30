Президент Владимир Путин подписал закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) нескольких категорий граждан
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
От налога освобождаются россияне, пострадавшие от террористических актов на территории России, от стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, а также члены их семей.
Не облагаются налогом доходы от арендной платы, полученные от этих категорий граждан в пределах суммы, полученной ими из бюджета на эти цели.
Документ вступает в силу со дня опубликования, а действие налоговых льгот будет распространяться на доходы, полученные физлицами с 1 января 2019 года, уточняет «Коммерсантъ».
Путин освободил от НДФЛ пострадавших от терактов и стихийных бедствий
Власть, Фото:
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