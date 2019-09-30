Также в регионе сменился министр по регулированию контрактной системы
В Иркутской области состоялись очередные назначения в правительство региона. Заместителем председателя правительства назначен Максим Авдеев. С 2015 года по настоящее время он занимал пост министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.
Максим Авдеев окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция», магистратуру Байкальского государственного университета по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Ранее работал юрисконсультом в коммерческих структурах, являлся членом Иркутской областной коллегии адвокатов. В 2007 году стал начальником юридического отдела администрации города Ангарска. В 2009 году назначен на должность начальника управления правовой и организационной работы местного министерства финансов. В 2011-2013 гг. работал в коммерческих структурах. С февраля 2013 года занимал должность заместителя министра труда и занятости региона. С января 2015 года работал руководителем аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
На его прежнее место – должность регионального министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок – назначен Андрей Сеньков.
Андрей Сеньков имеет высшее образование по специальности юриспруденция. С 2003 по 2008 годы занимал должности юрисконсульта, начальника юридического отдела ООО «Ангарское ОКБА». С 2009 по 2012 годы являлся начальником отдела муниципальных закупок администрации города Ангарска, затем работал в коммерческих структурах. С 2015 года занимал должность заместителя директора ФГУП «Сибирское» Федеральной службы исполнения наказаний России. В ноябре 2015 года стал заместителем министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Иркутской области назначен новый зампред правительства
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