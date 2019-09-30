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Пассажирке самолёта, которой стало плохо, помог министр здравоохранения Иркутской области

Пассажирке самолёта, которой стало плохо, помог министр здравоохранения Иркутской области
Власть,  Фото:pixabay.com
Женщине поставили укол и капельницу, после чего более 4 часов следили за её состоянием

Пассажирка самолёта, летевшего из Москвы в Иркутск 20 сентября, выразила благодарность министру здравоохранения Иркутской области Олегу Ярошенко и врачам Андрею Ефимову и Ларисе Корякиной. Пост с благодарностью опубликовал паблик «Сводка 38».

- Спасибо Вам огромное за помощь, за Ваш врачебный талант, высочайший профессионализм, за ваше искусство возвращать жизнь. Я бесконечно благодарна вам! – написала пассажирка.

На борту женщине стало плохо, она потеряла сознание. По счастливой случайности на том же рейсе летел глава минздрава области Олег Ярошенко, главный внештатный специалист по лучевой диагностике минздрава региона Андрей Ефимов, и главный внештатный специалист-эксперт по клинической лабораторной диагностике Лариса Корякина, сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области.

Медики оказали помощь женщине.

– Мы возвращались с совещания, которое проходило в Москве. Через полчаса после взлета у одной из пассажирок стало плохо с сердцем. Олег Николаевич измерил у женщины артериальное давление, поставили ей укол, капельницу. Привели пассажирку в сознание, давление у нее нормализовалось. Все оставшиеся четыре с половиной часа мы следили за ее состоянием–рассказала Лариса Корякина.

Пользователи Сети написали: «Молодцы! Всей бригаде огромный респект. НАШИ Медики и в самолёте профи», «Так нельзя забывать, что он военный медик, а это оказание медицинской помощи в экстремальных условиях. Они такие, эти министры. Министр Корнилов в свое время ранним утром каждый день ехал оперировать, а уж потом до министерского кресла доезжал», «Гордимся!!!».

Справка:

Олег Ярошенко родился в 1965 году в посёлке Козельщина Полтавской области Украинской ССР. В 1984 году с отличием окончил фельдшерское отделение Кременчугского медицинского училища, затем проходил обучение в Харьковском фармацевтическом институте и на военно-медицинском факультете при Томском медицинском институте, который окончил в 1991 году с золотой медалью.

В 1997 году окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург), в 2008 году — Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Специальность по образованию — фармация, военно-медицинское снабжение.

С 1984 по 1986 год — служба в рядах Советской Армии военным фельдшером, в период 1991–2009 годов состоял на различных офицерских должностях, в отставку вышел в звании полковника медицинской службы начальником отдела Главного военно-медицинского управления Минобороны России.

В апреле 2009 года назначен начальником управления фармацевтической деятельности и медицинской техники Министерства здравоохранения Иркутской области, с апреля 2010 по август 2012 года работал в должности начальника отдела фармакологического и инструментального обеспечения спортивных сборных команд Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины ФМБА России, с февраля по октябрь 2013 года занимал должность советника губернатора Иркутской области по вопросам здравоохранения.

9 ноября 2015 года назначен министром здравоохранения Иркутской области.
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