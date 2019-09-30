Отдел соцзащиты в Бурятии нарушал сроки и требовал ненужные документы

Руководитель отдела получил штраф, а виновник понёс дисциплинарную ответственность



В Кабанском районе Бурятии прокуратура проверила деятельность отдела социальной защиты населения. Проверка показала, что отдел нарушал сроки принятия решений о предоставлении мер социальной поддержки и направления межведомственных запросов. Кроме того, специалисты запрашивали у жителей не предусмотренные законом документы.



Прокурор района внёс представление руководителю отдела соцзащиты. Нарушения были устранены, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.



- Также за требование документов, не предусмотренных нормативными актами, в отношении руководителя отдела возбуждено административное производство. Решением суда он признан виновным по части 2 статьи 5.63 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Постановление вступило в законную силу.

