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В Бурятии главе села объявили административное предупреждение

В Бурятии главе села объявили административное предупреждение
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура Бичурского района по информации управления Росреестра проверила деятельность органов местного самоуправления при направлении ответов на межведомственные запросы

В администрацию сельского поселения «Малокуналейское» поступили запросы филиала федеральной кадастровой палаты Росреестра по вопросам государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости.

Документы были рассмотрены органом в течение 5 дней, хотя федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать два рабочих дня со дня его поступления.

По постановлению прокурора Бичурского района за несвоевременное представление запрашиваемой информации глава администрации сельского поселения привлечен к административной ответственности. Ему объявлено административное предупреждение

Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

прокуратура сельские поселения
 
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