Прокуратура Бичурского района по информации управления Росреестра проверила деятельность органов местного самоуправления при направлении ответов на межведомственные запросы
В администрацию сельского поселения «Малокуналейское» поступили запросы филиала федеральной кадастровой палаты Росреестра по вопросам государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости.
Документы были рассмотрены органом в течение 5 дней, хотя федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать два рабочих дня со дня его поступления.
По постановлению прокурора Бичурского района за несвоевременное представление запрашиваемой информации глава администрации сельского поселения привлечен к административной ответственности. Ему объявлено административное предупреждение
Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии главе села объявили административное предупреждение
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