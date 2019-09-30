В Бурятии главе села объявили административное предупреждение

Прокуратура Бичурского района по информации управления Росреестра проверила деятельность органов местного самоуправления при направлении ответов на межведомственные запросы



В администрацию сельского поселения «Малокуналейское» поступили запросы филиала федеральной кадастровой палаты Росреестра по вопросам государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости.



Документы были рассмотрены органом в течение 5 дней, хотя федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать два рабочих дня со дня его поступления.



По постановлению прокурора Бичурского района за несвоевременное представление запрашиваемой информации глава администрации сельского поселения привлечен к административной ответственности. Ему объявлено административное предупреждение



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



