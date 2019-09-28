Глава Бурятии проинспектирует строительство 11 детсадов

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Глава Бурятии Алексей Цыденов в субботу выехал для оценки степени готовности на объекты капитального строительства, большинство из которых должны быть завершены уже в этом году



Алексей Цыденов посетит строящиеся по госпрограмме «Развитие образования» в рамках создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет по детские сады улицам Толстихина, Каландаришвили и в мкрн Энергетик, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Также глава проинспектирует строительство дошкольных образовательных учреждений в мкрн Звездный, в 142 квартале и в селе Эрхирик Заиграевского района. Они появятся благодаря адресно выделенным республике по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева средствам из федерального бюджета.



В списке посещения стоят строящиеся в рамках национального проекта «Демография» детские сады на улице Батожабая, в 102, 111, 115, мкрн и в поселке Сосновый бор. Также по данной линии финансирования в этом году будет возведено новое детское учреждение в селе Сотниково Иволгинского района.



В общем детские сады, строящиеся в 2019 году, рассчитаны почти на 3 тысячи воспитанников.



Кроме того, глава Бурятии посетит ещё две стройки - корпуса на 250 мест для школы №25 и пристроя на 216 мест с теплым переходом к гимназии №33, которые появятся в рамках ликвидации третьей смены в республике.