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Глава Бурятии проинспектирует строительство 11 детсадов

Глава Бурятии проинспектирует строительство 11 детсадов
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии Алексей Цыденов в субботу выехал для оценки степени готовности на объекты капитального строительства, большинство из которых должны быть завершены уже в этом году

Алексей Цыденов посетит строящиеся по госпрограмме «Развитие образования» в рамках создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет по детские сады улицам Толстихина, Каландаришвили и в мкрн Энергетик, сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 

Также глава проинспектирует строительство дошкольных образовательных учреждений в мкрн Звездный, в 142 квартале и в селе Эрхирик Заиграевского района. Они появятся благодаря адресно выделенным республике по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева средствам из федерального бюджета.

В списке посещения стоят строящиеся в рамках национального проекта «Демография» детские сады на улице Батожабая, в 102, 111, 115, мкрн и в поселке Сосновый бор. Также по данной линии финансирования в этом году будет возведено новое детское учреждение в селе Сотниково Иволгинского района.

В общем детские сады, строящиеся в 2019 году, рассчитаны почти на 3 тысячи воспитанников.

Кроме того, глава Бурятии посетит ещё две стройки - корпуса на 250 мест для школы №25 и пристроя на 216 мест с теплым переходом к гимназии №33, которые появятся в рамках ликвидации третьей смены в республике. 
правительство республики глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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