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Экс-министр культуры Бурятии снова сел за парту

Экс-министр культуры Бурятии снова сел за парту
Власть, 
Тимур Цыбиков начал учёбу в элитной Дипломатической академии

Бывший министр культуры Бурятии Тимур Цыбиков вновь пошёл учиться. Он проходит переподготовку в Дипломатической академии МИД России – элитном заведении, где обучалась треть всех сотрудников министерства иностранных дел.

Тимур Цыбиков будет изучать международное право. Обучение закончится через год. Бывший бурятский министр поделился парой фото, на которых запечатлел учебный процесс и свой большой блокнот для лекций.




«Все вокруг говорят о soft skills и непрерывности образования, что решил и я пройти переподготовку!))) Международное право на целый год!)))» - написал Тимур Цыбиков на своей странице.

Тимур Цыбиков занимал пост министра культуры Бурятии почти 9 лет. Он по собственному желанию уволился в октябре 2017 года, после ухода с поста главы Вячеслава Наговицына. После прихода Алексея Цыденова по договорённости с ним Цыбиков отработал его предвыборную кампанию.

Осенью 2018 года получил должность в федеральном агентстве по делам национальностей. Сейчас Цыбиков трудится заместителем начальника управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве.

Тимур Цыбиков кандидат социологических наук. В 1998 году он окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2001 году также прошёл подготовку в Российской академии государственной службы при президенте России, в 2005-м – в Государственном университете - Высшей школе экономики.

Министерство культуры Бурятии с декабря 2017 года возглавляет Соелма Дагаева. 
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