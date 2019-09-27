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В Иркутске избрали председателя Думы

В Иркутске избрали председателя Думы
Власть, 
35-летний депутат Дмитрий Ружников избран председателем Думы Иркутска седьмого созыва

Голосование состоялось тайным способом при помощи бюллетеней.

За Дмитрия Ружникова проголосовали 22 депутата из 34-х.

Справка:

Дмитрий Ружников родился 30 июля 1984 года в Иркутске. Окончил школу №64, после чего поступил в лицей при ИВАИИ (ИВВАИУ). В 2006 году окончил электротехнический факультет Иркутского государственного университета путей сообщения.

С 2008 года сотрудник ОАО «ФСК «Новый город». В 2010 году возглавил департамент развития ОАО «ФСК «Новый город». После успешной реализации нескольких крупных проектов был назначен руководителем департамента по работе с недвижимостью и землей.

В сентябре 2014 года избран депутатом Думы Иркутска шестого созыва по избирательному округу №10. В сентябре 2019 года избран депутатом Думы седьмого созыва.
депутаты Иркутск
 
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