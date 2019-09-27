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В Улан-Удэ депутаты горсовета высадили саженцы в сквере

В Улан-Удэ депутаты горсовета высадили саженцы в сквере
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего этой осенью будет высажено 15 тысяч саженцев деревьев и кустарников

Сегодня, в единый день посадки деревьев в Железнодорожном районе, новоиспеченные депутаты Улан-Удэнского горсовета совместно с аппаратом горсовета и волонтёрами высадили саженцы в сквере им. Сенчихина.

Саженцы для посадки предоставило республиканское агентство лесного хозяйства и городское лесничество. Кроме того, лесничество подвозит грунт и будет поливать насаждения.


Депутаты и волонтёры высадили 26 яблонь и более 100 акаций.

- Сегодня мы продолжаем заниматься озеленением нашего города. Важно, чтобы саженцы прижились, только посадить их мало. Гнаться надо не за количеством, а за качеством, чтобы весной мы увидели, что акации растут, и наша работа не напрасна. Эту работу надо продолжать на избирательных округах, привлекать жителей, особенно школьников и студентов. Это ведь экологическое воспитание, - рассказал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

Этой осенью в Улан-Удэ будет высажено 15 тысяч саженцев деревьев и кустарников. 5 тысяч посадят на магистральных улицах и в скверах, 10 тысяч – на территории учреждений образования, культуры, а также во дворах многоквартирных жилых домов. В парках города деревья специальным агрегатом-пересадчиком сажают крупномерные деревья.

- Сегодня проходит единый день посадки деревьев в Железнодорожном районе. В акции приняли участие детские сады, школы, ТОС, ДНТ, СНТ, управляющие организации. Сажаем яблони, рябины, ели. Они хорошо приживаются. Сегодня нам не повезло с погодой, очень ветрено, но никого это не испугало, все собрались, - отметил консультант управления по развитию территорий и земельному контролю Сергей Наземнов.


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