В Улан-Удэ депутаты горсовета высадили саженцы в сквере

Саженцы для посадки предоставило республиканское агентство лесного хозяйства и городское лесничество. Кроме того, лесничество подвозит грунт и будет поливать насаждения.







- Сегодня проходит единый день посадки деревьев в Железнодорожном районе. В акции приняли участие детские сады, школы, ТОС, ДНТ, СНТ, управляющие организации. Сажаем яблони, рябины, ели. Они хорошо приживаются. Сегодня нам не повезло с погодой, очень ветрено, но никого это не испугало, все собрались, - отметил консультант управления по развитию территорий и земельному контролю Сергей Наземнов.



