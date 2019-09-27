В Бурятии управление сиротским жильём «скидывают» на районы

Предполагается, что это поможет быстрее решать коммунальные вопросы на местах



Накануне на сессии Народного Хурала был рассмотрен законопроект о передаче органам местного самоуправления (районам) некоторых полномочий по жилью детей-сирот.



- Законопроект предусматривает передачу органам местного самоуправления с 1 января 2020 года полномочий по заключению с детьми-сиротами договоров найма жилого помещения специализированного жилого фонда. Принятие законопроекта позволит обеспечить эффективность управления жилищным фондом, надлежащую эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Важно отметить, что передача жилых помещений из спецжилфонда будет осуществляться на основании решения о передаче жилья со стороны правительства Бурятии и решения уполномоченного органа местного самоуправления о приёме жилого помещения в муниципальную собственность, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Для выполнения новых обязательств районам будут выделены деньги.



В пояснительной записке к проекту говорится, что субвенции будут выделены на оплату содержания и ремонта, отопления жилых помещений, в периоды простоев, оплату взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах, деятельность специалистов.



- Для осуществления передаваемых полномочий в проекте закона предусмотрены расходы из республиканского бюджета на администрирование в размере 9,2 млн, - добавила Татьяна Быкова.



Депутат Геннадий Доржиев спросил, лягут ли на плечи муниципалитетов расходы по содержанию домов.



- Мы передаём на уровень муниципалитета: первая позиция – это заключение договоров спецжилфонда, вторая позиция – полномочия наймодателя обеспечить управление жилищным фондом, обеспечить предоставление коммунальных услуг и принимать участие в содержании по инфраструктурным вопросам. Всё, это только через органы местного самоуправления, остальные все функции как были, так и остаются через министерство строительства, и через минсоцзащиты, - пояснила министр.



Вопрос для районов назвали «очень тяжёлым», многие на местах не хотят подобных новшеств.



- Это очень тяжёлый вопрос для муниципального образования. Вообще это государственные полномочия, государство обеспечивает жильём детей-сирот, а сегодня встал вопрос о муниципалитетах. Вопрос водоснабжения, теплоснабжения - полномочия были записаны на минсоцзащиты, минстрой, сейчас же вопрос сложный. Честно говоря, я со многими разговаривал, они не хотят, - высказался Валерий Цыремпилов.



Он поинтересовался, какие результаты в других регионах России после принятия подобного закона.



- На сегодня из субъектов России 55 субъектов уже лет пять назад передали полномочия на уровень муниципалитета. Для чего? Для того чтобы оперативно и качественно реагировать на все вопросы, которые возникают в этом спецжилфонде. У меня семь специалистов на всю республику, они не наездятся. Оторвали ещё от себя 10 единиц, это учреждение «Семья», и передали муниципалитетам для того, чтобы они на местах регулировали все эти вопросы, заключали договоры, - рассказала Татьяна Быкова.



Министр также отметила, что в каждом районе есть отдел жилья. И на местах формируется база детей-сирот.



- Потом мы с ними уже соотносим единый сводный список. Поэтому вот здесь какой-то глобальной проблемы я не вижу. Это будет наоборот более качественно и более эффективно, и тоже вопросы инфраструктурного порядка – водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, - это же можно быстро и качественно решить, - заключила она.



В итоге законопроект приняли в первом чтении. Было предложено доработать проект ко второму чтению.





