На сайте мэрии Улан-Удэ не оказалось обязательной информации

Один сотрудник привлечён к административной ответственности



Проверка прокуратуры показала, что на официальном сайте мэрии Улан-Удэ были указаны не все учреждения, подведомственные администрации города, отсутствовали сведения об их задачах, функциях и руководителях.



- Не была отражена информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности. Не приведены результаты проведённых администрацией Улан-Удэ проверок в пределах предоставленных полномочий, а также итоги проверок, осуществлённых в отношении самой администрации, - сообщает прокуратура Бурятии.



Также отсутствовали сведения о динамике развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, об использовании подведомственными организациями бюджетных средств. Не размещалась информация о работе с обращениями граждан, организаций и общественных объединений.



Прокуратура республики внесла представление исполняющему обязанности руководителя администрации Улан-Удэ.



- 24 сентября акт реагирования рассмотрен, требования прокурора удовлетворены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.





