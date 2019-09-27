Один сотрудник привлечён к административной ответственности
Проверка прокуратуры показала, что на официальном сайте мэрии Улан-Удэ были указаны не все учреждения, подведомственные администрации города, отсутствовали сведения об их задачах, функциях и руководителях.
- Не была отражена информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности. Не приведены результаты проведённых администрацией Улан-Удэ проверок в пределах предоставленных полномочий, а также итоги проверок, осуществлённых в отношении самой администрации, - сообщает прокуратура Бурятии.
Также отсутствовали сведения о динамике развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, об использовании подведомственными организациями бюджетных средств. Не размещалась информация о работе с обращениями граждан, организаций и общественных объединений.
Прокуратура республики внесла представление исполняющему обязанности руководителя администрации Улан-Удэ.
- 24 сентября акт реагирования рассмотрен, требования прокурора удовлетворены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
На сайте мэрии Улан-Удэ не оказалось обязательной информации
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