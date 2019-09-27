Он скрыл прибыль собственной организации
В Краснокаменске прокуратура проверила исполнение требований антикоррупционного законодательства при предоставлении сведений о доходах депутатами местного самоуправления.
Выяснилось, что депутат совета Краснокаменского района при предоставлении справки о своих доходах за прошлый год не указал сумму свыше 8 миллионов рублей, полученную им в качестве прибыли организации, где он является директором и единственным учредителем.
- Прокуратура внесла председателю представительного органа местного самоуправления представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства о противодействии коррупции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
По результатам его рассмотрения полномочия депутата прекращены досрочно.
В Забайкалье с депутата сняли полномочия за сокрытие 8 миллионов дохода
Власть, Фото:
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