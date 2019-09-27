В Забайкалье с депутата сняли полномочия за сокрытие 8 миллионов дохода

Он скрыл прибыль собственной организации



В Краснокаменске прокуратура проверила исполнение требований антикоррупционного законодательства при предоставлении сведений о доходах депутатами местного самоуправления.



Выяснилось, что депутат совета Краснокаменского района при предоставлении справки о своих доходах за прошлый год не указал сумму свыше 8 миллионов рублей, полученную им в качестве прибыли организации, где он является директором и единственным учредителем.



- Прокуратура внесла председателю представительного органа местного самоуправления представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства о противодействии коррупции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



По результатам его рассмотрения полномочия депутата прекращены досрочно.

