Улан-удэнские такси назвали «страхом божьим»

На сессии Хурала высказали мнение, что депутаты пошли «на поводу у бомбил»
Накануне на сессии Народного Хурала зачитали информацию о мерах, принимаемых правительством республики по организации деятельности пассажирских перевозок легковым такси.
После выступления руководителя минтранса Бурятии Александра Аюшеева депутат Игорь Бобков внезапно предложил вернуться к обязательному жёлтому цвету такси.
- Мне кажется, уважаемые коллеги, что мы с вами поступили неправильно, когда принимали закон об отмене обязательного жёлтого цвета. А если говорить таким простым открытым текстом, мы просто элементарно пошли на поводу у «бомбил». Мы отменили хоть какой-то элементарный порядок, который регламентировал и в то же время устанавливал какие-то законы для того, чтобы такси были легальными. Сейчас этого просто не существует. И это обрушивает рынок пассажирского автотранспорта, потому что цены по нелегальным такси стали очень дешёвыми. Налоги никто не платит. Предрейсовые медосмотры никто не делает, - высказался Игорь Бобков.
Однако его никто не поддержал.
- Когда мы боремся с фирмами «Яндекс. Такси», «Максим», причём тут здесь человек, который закупил нормальные машины, у него нормальное ИП, оно есть, оно существует не один год. Почему мы должны его заставлять перекрашивать машины? Мы просто загоняем добросовестных руководителей фирм, чтобы они уходили из республики. Я считаю, закон принят абсолютно правильно, - возмутилась Оксана Бухольцева.
Остальные депутаты также поддержали Бухольцеву, пояснив, что нужно дождаться результатов принятия закона об отмене жёлтого цвета такси.
Леонид Белых отметил, что недавно ездил на такси два раза. Если на первый раз приехала нормальная машина такси за оптимальную цену, то во второй раз прибыла, по его словам, «машинёнка, страх божий», а молодой водитель оказался довольно наглым. Белых призвал наводить порядок в этой сфере.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле парламент Бурятии, несмотря на протесты легальных перевозчиков, принял закон, который отменил обязательный жёлтый цвет такси. В июне озвучили некоторые результаты, и выяснилось, что число выданных таксистам лицензий не только не выросло, но снизилось. А ведь именно для легализации таксистов-частников отменяли требование о едином цвете машин.
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