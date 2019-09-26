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Мэр Иркутска назначил себе советника

Мэр Иркутска назначил себе советника
Власть, 
Иван Гущин назначен на должность советника мэра Иркутска на общественных началах

В ведении Гущина будут вопросы градостроительной политики. Он будет осуществлять контроль за процессом строительства жилья и социальных объектов, сообщили в администрации Иркутска.

Справка:

Иван Гущин родился 7 июля 1966 года в городе Артём Приморского края. В 1988 году окончил Хабаровское высшее военное строительное училище по специальности «Строительство зданий и военных объектов».

В 1984-1990 годах проходил службу в Вооружённых Силах СССР (Забайкальский военный округ, Туркестанский военный округ».

В 1993-1998 годах - руководитель многопрофильных предприятий. В 1999–2006 - заместитель генерального директора ОГУП «Дорожная служба Иркутской области». С 2006 года и по настоящее время - генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Байкальский торговый дом». Майор, офицер запаса. Имеет награды и поощрения.

В 2004 году Иван Гущин впервые был избран депутатом Думы Иркутска. Затем ещё дважды избирался в депутаты, в том числе в 2014 году.

С 1998 по настоящее время является вице – президентом Иркутского общественного фонда «Региональный центр содействия специальным подразделениям Иркутской области». Имеет награды и поощрения правоохранительных органов МВД РФ. С 1999 по настоящее время является председателем правления Иркутского городского общественного фонда социальной защиты населения. Имеет грамоты и поощрения губернатора Иркутской области, мэра Иркутска, общественных организаций.

С 2008 года по настоящее время является президентом Общественной организации «Иркутская региональная федерация айкидо».

С 2010 года по настоящее время является председателем попечительского совета общественной организации «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы». В 2010 году Гущин построил в Иркутске спортивный специализированный зал для размещения Академии спортивной борьбы им. К.Г. Вырупаева.

Награжден благодарностью министра Виталия Мутко за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики.

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