Мэр Иркутска останется на своём посту

Власть, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Дмитрий Бердников решил продолжить работу в должности главы города



Дмитрий Бердников продолжит работу в должности мэра Иркутска. Данное решение глава города принял в связи с изменением регионального законодательства.



- Изменения в региональном законодательстве были приняты после того, как в Иркутске прошли выборы в городскую думу. Вы знаете, что по новому закону в столице Приангарья будет назначаться сити-менеджер. Мэр теперь не избирается из числа депутатов. После того, как законодательное собрание области проголосовало за эти нововведения, я принял решение продолжить работу в должности мэра, – отметил Дмитрий Бердников. – Впереди ещё много проектов по дальнейшему развитию областного центра.



Мэр подчеркнул, что в округе №16, где он был выбран депутатом, состоятся перевыборы. Кроме того, глава города прокомментировал перенос первого заседания думы Иркутска. По регламенту думы для выдвижения кандидатов на муниципальные должности, такие как председатель думы, его заместители, а также председатели и заместители постоянных комиссий думы должны быть поданы письменные заявления в аппарат думы не позднее, чем за 9 дней до заседания. Эти предложения должны быть доведены до сведений депутатов не позднее, чем за 5 рабочих дней до первого заседания. Таким образом, для того, чтобы соблюсти весь регламент, необходимо более 14 дней. В связи с этим мэром Иркутска было принято решение о назначении первого заседания на 27 сентября. Двухнедельного срока, предусмотренного уставом города, недостаточно, чтобы соблюсти сроки регламента. Следует отметить, что Федеральный закон предусматривает возможность созыва первого заседания думы в срок до 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

