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В ректоры ВСГИК метит бывший руководитель агентства по туризму

В ректоры ВСГИК метит бывший руководитель агентства по туризму
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нового ректора ВСГИК выберут в ноябре

В Бурятии в Восточно-Сибирском государственном институте культуры (ВСГИК) стартовала процедура выборов ректора. Дата проведения выборов ректора назначена на 7 ноября 2019 года, сообщили в минкультуры Бурятии.

В конкурсе участвуют два кандидата – и.о. ректора ВСГИК Елена Перова и экс-руководитель республиканского агентства по туризму Людмила Максанова.

Людмила Максанова много лет возглавляла агентство по туризму. Покинула пост в сентябре 2015 года в связи с выходом на пенсию. А вскоре в результате масштабной реформы самостоятельное агентство по туризму было ликвидировано и превратилось в комитет по туризму министерства экономики Бурятии. В 2017-м вновь произошло реформирование, и было образовано министерство туризма.

В соответствии с уставом института, должность ректора ВСГИК является выборной. Процедура подготовки и проведения общего собрания (конференции) работников вуза по выборам ректора регламентируется локальным актом вуза.

В соответствии с законом об образовании, кандидаты на должность ректора проходят обязательную аттестацию, которую проводит учредитель вуза – минкультуры России.

Заседание аттестационной комиссии состоится 9 октября 2019 года.

Кресло ректора ВСГИК освободилось после ухода с поста в 2015 году Раисы Пшеничниковой, руководившей вузом двадцать лет. После ухода Раисы Пшеничниковой исполнять обязанности ректора начала бывший руководитель центра заочного и дополнительного образования ВСГИК Елена Перова.

Как сообщал «Байкал-Daily», буквально неделю назад ВСГИК оказался в центре неприятного инцидента. Прокуратура выявила нарушения с зарплатой во ВСГИК. Отдельным работникам платили стимулирующие выплаты, без всяких обоснований, не связанных с результативностью труда. В частности, четверо исполняющих обязанности проректоров получали выплаты без утверждённых критериев эффективности их деятельности.

Справка:

Перова Елена Юрьевна

Закончила Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств по специальности «Информационные системы в социально-культурной сфере», квалификация «менеджер информационных систем» (2001).

Восточно-Сибирский государственный технологический университет», заочная аспирантура по специальности «Экономическая теория» (2004-2007).

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2016).

Имеет учёную степень кандидат экономических наук (2008), доцент (2017).

Общий трудовой стаж – 21 лет, научно-педагогический – 15 лет. В штате вуза работает с 1997 года. Основная трудовая деятельность связана с вопросами контроля, организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования и организации учебного процесса студентов и слушателей заочного и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка), организацией и проведением ежегодной приёмной кампании в вуз по всем формам обучения.

Область научных интересов: рынок образовательных услуг, информационная экономика, этноэкономика, эффективное управление вузом. Опубликовано более 30 работ по проблемам развития рынка образовательных услуг в современных условиях, в том числе в журналах ВАК.

Член Совета по науке и инновациям при главе Республики Бурятия, участник экспертной площадки по формированию Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2030 г., участник проекта «База кадрового потенциала Министерства культуры Российской Федерации и подведомственных организаций» (БКП МК РФ) 2015, 2016 гг..

Максанова Людмила Бато-Жаргаловна

Родилась в Улан-Удэ. Закончила институт народного хозяйства имени Плеханова по специальности «Планирование народного хозяйства», квалификация «экономист» и аспирантуру Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, кандидат экономических наук.

Работала старшим научным сотрудником в Байкальском институте природопользования Сибирского отделения РАН. Имеет классный чин «Действительный государственный советник Республики Бурятия 1 класса». С 2005 по 2015 гг. возглавляла республиканское агентство по туризму.

В 2010-2011 гг. была экспертом Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму. В настоящее время – член Координационного совета по туризму Межрегиональной Ассоциации «Сибирское Соглашение», заместитель председателя Координационного совета по туризму Межрегиональной Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

Имеет звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия» (2006). Награждена почетной грамотой Федерального агентства по туризму (2007), почетной грамотой Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (2009), почетным нагрудным знаком Республики Бурятия (2011), благодарностью министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского (2013).

ВСГИК ректор
 
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