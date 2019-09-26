Сегодня решится, кто возглавит Улан-Удэнский горсовет
Сегодня в 10 часов утра стартовала первая сессия Улан-Удэнского горсовета шестого созыва. Главный вопрос – избрание председателя горсовета.
Депутаты выдвинули две кандидатуры – Чимит Бальжинимаев от «Единой России» и Елена Вахрушкинова, представитель КПРФ. Оба они впервые избрались в горсовет.
Кто займёт кресло председателя, депутаты решат голосование. Однако уже понятно, за кем будет победа: у «Единой России» подавляющее большинство мандатов.
Чимит Бальжинимаев в своей речи перед отметил, что «нужно работать дружно и слаженно и выкладываться на все сто процентов».
В председатели горсовета Улан-Удэ выдвинули «единоросса» и коммунистку
Власть, Фото:
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