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Игорь Бобков рассказал о вонючей воде

Игорь Бобков рассказал о вонючей воде
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятский депутат Игорь Бобков заявил на сессии о проблемах Левобережья

Сегодня утром перед началом сессии Народного Хурала слово взял депутат Игорь Бобков. Он поведал о проблемах жителей Левобережья.

- Левый берег является визитной карточкой города, всех гостей встречают в аэропорту. Левый берег – территория моего округа. Хотелось бы заострить ваше внимание на то, что жители Аэропорта пользуются водой коричневого цвета, вода бежит грязная, мутная, вонючая, - сказал Бобков.

Также он напомнил, что на Левом берегу «при природных явлениях – дожде, грозе, ветре – исчезает электроснабжение».

Бобков заявил, что на следующей сессии хочет услышать ответы по поводу некачественной воды в Аэропорту.

водоснабжение депутаты Народного Хурала
 
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