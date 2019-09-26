Бурятский депутат Игорь Бобков заявил на сессии о проблемах Левобережья
Сегодня утром перед началом сессии Народного Хурала слово взял депутат Игорь Бобков. Он поведал о проблемах жителей Левобережья.
- Левый берег является визитной карточкой города, всех гостей встречают в аэропорту. Левый берег – территория моего округа. Хотелось бы заострить ваше внимание на то, что жители Аэропорта пользуются водой коричневого цвета, вода бежит грязная, мутная, вонючая, - сказал Бобков.
Также он напомнил, что на Левом берегу «при природных явлениях – дожде, грозе, ветре – исчезает электроснабжение».
Бобков заявил, что на следующей сессии хочет услышать ответы по поводу некачественной воды в Аэропорту.
Игорь Бобков рассказал о вонючей воде
Власть, Фото:
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