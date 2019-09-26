Игорь Бобков рассказал о вонючей воде

Бурятский депутат Игорь Бобков заявил на сессии о проблемах Левобережья



Сегодня утром перед началом сессии Народного Хурала слово взял депутат Игорь Бобков. Он поведал о проблемах жителей Левобережья.



- Левый берег является визитной карточкой города, всех гостей встречают в аэропорту. Левый берег – территория моего округа. Хотелось бы заострить ваше внимание на то, что жители Аэропорта пользуются водой коричневого цвета, вода бежит грязная, мутная, вонючая, - сказал Бобков.



Также он напомнил, что на Левом берегу «при природных явлениях – дожде, грозе, ветре – исчезает электроснабжение».



Бобков заявил, что на следующей сессии хочет услышать ответы по поводу некачественной воды в Аэропорту.



