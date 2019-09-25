Освободилось место зампреда правительства Забайкалья

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

И.о. вице-премьера подал заявление об увольнении по собственному желанию



Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Виктор Паздников подал заявление об увольнении по собственному желанию. Документ уже подписан губернатором Забайкалья Александром Осиповым. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.



Паздников был назначен на должность и.о. вице-премьера края в мае этого года. Ранее он возглавлял упразднённое министерство территориального развития региона.

