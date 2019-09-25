 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Сентября

24 Сентября

Популярное

Прокуратура и Счётная палата Бурятии проверят благоустройство дворов

Прокуратура и Счётная палата Бурятии проверят благоустройство дворов
Власть,  Фото:ОНФ в Бурятии
Активисты ОНФ просят отозвать бюджетные средства на благоустройстве дворов в Прибайкальском районе

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии проверили качество благоустройства дворовых территорий в селе Ильинка Прибайкальского района.

- Мониторинг показал, что органы местного самоуправления не совсем понимают, какие виды работ по благоустройству входят в минимальный и дополнительные перечни и в результате тратят деньги в нарушение законодательства, - сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.

Общественники направили запросы в прокуратуру и Счётную палату республики об устранении нарушений и отзыве бюджетных средств.

Активисты ОНФ проверили дворовые территории, которые благоустроили в 2018 году в рамках исполнения приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Общественники выяснили, что в селе Ильинское на улицах Коммунистическая, Комсомольская, Октябрьская и Заводская деньги потратили на устройство контейнерных площадок, что не входит в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.

В ОНФ уточняют: оказалось, что администрация района изменила этот список, включив в него контейнерные площадки. Хотя минимальный перечень работ является исчерпывающим и его нельзя расширить на уровне региона или муниципалитета, том числе путём перемещения одного вида работ в состав другого.

Во дворе по улице Коммунистическая активисты обратили внимание на то, что в ходе благоустройства здесь не отремонтировали дворовые проезды и не поставили урны. Ограничились лишь работами по освещению двора и установили лавочки. В таких случаях должно быть зафиксировано, что собственники жилья отказались от каких-либо видов работ по благоустройству.

- Очередной мониторинг показал, что органы местного самоуправления не совсем понимают, какие виды работ по благоустройству входят в минимальный и дополнительные перечни работ. Муниципальные программы по федеральным проектам «Формирование комфортной городской среды» должны соответствовать рекомендациям Минстроя России и региональной программе. Информацию о нарушениях мы направили в прокуратуру, минстрой и Счётную палату Бурятии для отзыва выделенных средств, - сообщил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Бурятии Евгений Хорошунов.

благоустройство прокуратура счетная палата ОНФ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Прокуратура и Счётная палата Бурятии проверят благоустройство дворов
Прокуратура и Счётная палата Бурятии проверят благоустройство дворов
Власть, 25.09.2019
Активисты ОНФ просят отозвать бюджетные средства на благоустройстве дворов в Прибайкальском районе
Молодёжная ипотека под 2% для ДФО появится до Нового года
Молодёжная ипотека под 2% для ДФО появится до Нового года
Власть, 24.09.2019
Президент утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ
Игорь Шутенков сформирует «свою команду профессионалов»
Игорь Шутенков сформирует «свою команду профессионалов»
Власть, 24.09.2019
Мэр Улан-Удэ ответил на вопрос, готов ли пригласить в свою команду Вячеслава Мархаева
В Забайкалье за мошенничество судят замглавы района
В Забайкалье за мошенничество судят замглавы района
Власть, 24.09.2019
Он обвиняется в хищении 1,5 миллионов, выделенных на подготовку к отопительному сезону
Сын бурятского министра стал зампредом правительства Иркутской области
Сын бурятского министра стал зампредом правительства Иркутской области
Власть, 24.09.2019
Теймур Магомедов стал новым членом иркутского правительства
Ксения Собчак снимется в сериале про ангарского маньяка
Ксения Собчак снимется в сериале про ангарского маньяка
Власть, 24.09.2019
Режиссёр сериала «Хороший человек» - её новоиспеченный муж Константин Богомолов
В Бурятии глав сёл оштрафовали за неопубликованные декларации
В Бурятии глав сёл оштрафовали за неопубликованные декларации
Власть, 24.09.2019
Сельские главы получили штрафы в 3 тысячи
Тарбагатайский район Бурятии возглавила женщина
Тарбагатайский район Бурятии возглавила женщина
Власть, 24.09.2019
Председателем райсовета депутатов также выбрали женщину
В Бурятии глава села заплатил подрядчику за недостроенный дом культуры
В Бурятии глава села заплатил подрядчику за недостроенный дом культуры
Власть, 24.09.2019
Осуждённый глава села не смог обжаловать приговор суда
В России грядёт массовое увольнение чиновников
В России грядёт массовое увольнение чиновников
Власть, 23.09.2019
У оставшихся чиновников зарплаты вырастут
С мэрии Улан-Удэ взыскали 25 тысяч за укус собаки
С мэрии Улан-Удэ взыскали 25 тысяч за укус собаки
Власть, 23.09.2019
Бездомная собака укусила ребёнка
Алексей Цыденов: «Попытки раскачать ситуацию в Бурятии будут продолжаться»
Алексей Цыденов: «Попытки раскачать ситуацию в Бурятии будут продолжаться»
Власть, 23.09.2019
Глава Бурятии дал интервью федеральному СМИ по поводу протестной акции на площади Советов
Алексей Цыденов: «Правительство Бурятии пьёт только сок и чай»
Алексей Цыденов: «Правительство Бурятии пьёт только сок и чай»
Власть, 21.09.2019
Глава Бурятии поручил взяться за «отрезвление» республики. ВИДЕО
Глава МВД Бурятии наградил сотрудников миграционной службы
Глава МВД Бурятии наградил сотрудников миграционной службы
Власть, 21.09.2019
Торжественным собранием отметили в МВД Бурятии 300-летие подразделений по вопросам миграции в системе МВД России
Баир Жамсуев снова назначен сенатором Забайкалья
Баир Жамсуев снова назначен сенатором Забайкалья
Власть, 20.09.2019
Губернатор края вчера подписал постановление о его назначении

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^