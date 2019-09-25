Прокуратура и Счётная палата Бурятии проверят благоустройство дворов

Власть, Фото: ОНФ в Бурятии

Активисты ОНФ просят отозвать бюджетные средства на благоустройстве дворов в Прибайкальском районе



Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии проверили качество благоустройства дворовых территорий в селе Ильинка Прибайкальского района.



- Мониторинг показал, что органы местного самоуправления не совсем понимают, какие виды работ по благоустройству входят в минимальный и дополнительные перечни и в результате тратят деньги в нарушение законодательства, - сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.



Общественники направили запросы в прокуратуру и Счётную палату республики об устранении нарушений и отзыве бюджетных средств.



Активисты ОНФ проверили дворовые территории, которые благоустроили в 2018 году в рамках исполнения приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».



Общественники выяснили, что в селе Ильинское на улицах Коммунистическая, Комсомольская, Октябрьская и Заводская деньги потратили на устройство контейнерных площадок, что не входит в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.



В ОНФ уточняют: оказалось, что администрация района изменила этот список, включив в него контейнерные площадки. Хотя минимальный перечень работ является исчерпывающим и его нельзя расширить на уровне региона или муниципалитета, том числе путём перемещения одного вида работ в состав другого.



Во дворе по улице Коммунистическая активисты обратили внимание на то, что в ходе благоустройства здесь не отремонтировали дворовые проезды и не поставили урны. Ограничились лишь работами по освещению двора и установили лавочки. В таких случаях должно быть зафиксировано, что собственники жилья отказались от каких-либо видов работ по благоустройству.



- Очередной мониторинг показал, что органы местного самоуправления не совсем понимают, какие виды работ по благоустройству входят в минимальный и дополнительные перечни работ. Муниципальные программы по федеральным проектам «Формирование комфортной городской среды» должны соответствовать рекомендациям Минстроя России и региональной программе. Информацию о нарушениях мы направили в прокуратуру, минстрой и Счётную палату Бурятии для отзыва выделенных средств, - сообщил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Бурятии Евгений Хорошунов.



