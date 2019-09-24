Ксения Собчак снимется в сериале про ангарского маньяка





Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась в пятницу, 13 сентября. Свадьба года, как её окрестили СМИ, была настоящим шоу. Изюминкой торжества стал чёрный катафалк, на котором пара подъехала к Грибоедовскому ЗАГСу. В катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас» Собчак и Богомолов сидели на том месте, куда обычно кладут гробы. В тот же день состоялась церемония венчания в храме Вознесения Господня у Никитских ворот. На праздничном банкете Собчак исполнила эротический танец в нижнем белье под песню «Войди в мои сны. Они так влажны».