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Ксения Собчак снимется в сериале про ангарского маньяка

Ксения Собчак снимется в сериале про ангарского маньяка
Власть, 
Режиссёр сериала «Хороший человек» - её новоиспеченный муж Константин Богомолов

Ксения Собчак сыграет в новом сериале режиссёра Константина Богомолова про ангарского маньяка Михаила Попкова. Об этом телеведущая, журналистка и супруга режиссера рассказала на личной странице в Instagram.

- Прошла кастинг у одного известного режиссера. И вот!! – написала Ксения Собчак.



Как сообщал «Байкал-Daily», сценарий сериала «Хороший человек» будет основан на реальных событиях и расскажет историю Михаила Попкова. Известный как «ангарский маньяк», он совершил не менее 77 убийств молодых женщин, а также убийство милиционера в период с 1992 по 2010 годы в Иркутской области. 

- По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало её сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету, - рассказывают создатели проекта.

Также стали известны актёры, которые сыграют главные роли в сериале. Ангарского маньяка сыграет Никита Ефремов, а следователя Евгению Ключевскую – актриса Юлия Снигирь, сообщает видеосервис Start.

В апреле этого года дело Михаила Попкова рассмотрел Верховный суд Российской Федерации. В январе 2015 года и декабре 2018 года Иркутский областной суд приговорил Попкова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением специального звания – младший лейтенант милиции. Подсудимый не согласился с приговором, посчитав его несправедливым, а факты сексуального насилия над жертвами – недоказанными. Судебная коллегия оставила жалобы без удовлетворения. 

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась в пятницу, 13 сентября. Свадьба года, как её окрестили СМИ, была настоящим шоу. Изюминкой торжества стал чёрный катафалк, на котором пара подъехала к Грибоедовскому ЗАГСу. В катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас» Собчак и Богомолов сидели на том месте, куда обычно кладут гробы. В тот же день состоялась церемония венчания в храме Вознесения Господня у Никитских ворот. На праздничном банкете Собчак исполнила эротический танец в нижнем белье под песню «Войди в мои сны. Они так влажны». 
сериал телевидение
 
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