В Бурятии глав сёл оштрафовали за неопубликованные декларации

Сельские главы получили штрафы в 3 тысячи
Прокурорская проверка показала, что в нарушение требований закона на официальном сайте органов местного самоуправления Кяхтинского района не были размещены сведения о доходах всех муниципальных служащих.
Прокурор района внёс главам двух поселений представления об устранении нарушений закона. В результате два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, соответствующие сведения размещены на официальном сайте.
Главы поселений привлечены судом к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ «Неразмещение в Интернете информации о деятельности органов местного самоуправления». Им назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей каждому, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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