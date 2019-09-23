С мэрии Улан-Удэ взыскали 25 тысяч за укус собаки

Бездомная собака укусила ребёнка



Советский районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил иск матери покусанного собакой ребёнка к администрации города. С мэрии Улан-Удэ взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тысяч рублей.



В 2018 году в общественном месте на ребёнка напала бродячая собака. Семья обратилась за медицинской помощью, что подтвердила справка городской поликлиники № 1. Травмированному ребёнку были назначены лечебно-профилактические прививки.



- Факт причинения несовершеннолетнему вреда здоровью в результате укуса бездомной собаки подтверждён материалами дела, лицами, участвующими в деле, не оспаривался. Доказательств обратному в материалы дела не представлено, - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.



При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание «длительность и глубину физических и нравственных страданий» ребёнка, его возраст, психоэмоциональное состояние и длительность восстановительных курсов.



Решение суда было обжаловано, но апелляционным определением Верховного суда Бурятии оставлено без изменений.





