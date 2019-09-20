Люди пожаловались бурятскому омбудсмену
В ходе поездки уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой в Джидинский район в ней обратились граждане по вопросам нарушения прав несовершеннолетних.
В одном из случаев бабушка фактически содержит и воспитывает внучку-школьницу, поскольку родители ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем, материальной помощи не оказывают. При этом девочке требуется постоянное медицинское наблюдение по зрению.
В другой семье супруги взяли на воспитание свою несовершеннолетнюю родственницу в связи с отказом от неё родителей. Однако опека не занимается этим вопросом.
- Несмотря на поступившие в орган опеки и попечительства заявления родителей девочки о невозможности заниматься её воспитанием и содержанием и о согласии на усыновление, передача ребёнка в приёмную семью, вопрос о лишении их родительских прав не рассматривался, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.
Орган опеки и попечительства Джидинского района на протяжении длительного времени меры к недобросовестным родителям этих детей не принимал, вопрос о лишении либо ограничении их в родительских правах не поднимается.
Юлия Жамбалова обратилась в прокуратуру Джидинского района по изложенным фактам бездействия. По результатам проверки прокуратура района внесла представление в адрес администрации района об устранении выявленных нарушений. Представление находится на рассмотрении.
Вопрос остаётся на контроле уполномоченного.
- После определения статуса ребенка опекуны, приемные родители смогут обратиться в орган опеки и попечительства, органы социальной защиты населения для уточнения объема льгот. В частности, дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат постановке на учёт нуждающихся в жилье после достижения совершеннолетия и окончания учебного заведения, если ранее жильё за ребёнком не было закреплено, - поясняет Юлия Жамбалова.
В Бурятии бездействовал орган опеки
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