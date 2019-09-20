Депутат Мунко Буянтуев был осуждён за контрабанду леса
Депутат Народного Хурала Бурятии Мунко Буянтуев, член фракции «Единая России», досрочно лишится мандата. Вопрос о сложении с Буянтуева полномочий будет рассмотрен на ближайшей сессии 26 сентября.
Как сообщал «Байкал-Daily», Мунко Буянтуев был осуждён за контрабанду леса. Возглавляя ООО «БайкалЛес», он незаконно вывозил пиломатериалы в Китай, подавая недостоверные декларации. Октябрьский районный суд признал предпринимателя и депутата виновным и назначил четыре года лишения свободы условно. Буянтуев подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики, который уменьшил срок до трёх лет и шести месяцев.
Согласно закону «О статусе депутата Народного Хурала», полномочия депутатов прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
Исключения депутатов из Хурала по этой причине уже бывали. К примеру, в прошлом созыве досрочно сложил свои полномочия Ханхай Монголов, признанный виновным в растрате бюджетных средств.
Мунко Буянтуев был избран в Народный Хурал в 2018 году. За прошедший год не показал большой активнсоти, его совсем не было слышно на сессиях. Избран в Хурал был в составе партийного списка «Единой России», так что после исключения Буянтуева из парламента его мандат отдадут следующему по списку.
Из Хурала Бурятии исключат депутата-«единоросса»
Власть, Фото:
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