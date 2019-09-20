На вопрос о задержании шамана Александра Габышева ответил пресс-секретарь Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана Александра Габышева, который шёл пешком в Москву «изгонять злого духа из Путина». Об этом сообщает РИА Новости.
На вопрос о том, возбудили ли на задержанного уголовное дело, Песков ответил, что Кремль не может быть в курсе уголовных дел всех граждан России. «Это просто невозможно», — добавил он.
Песков посоветовал журналистам обращаться по этому вопросу к региональным властям и представителям правоохранительных органов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на четверг в Кабанском Бурятии, недалеко от границы с Иркутской областью, полиция задержала Александра Габышева. Сопровождающих его сподвижников (порядка 20 человека) не задержали. Габышева посадили в автобус около четырёх часов утра и увезли.
- Быстро окружили наш лагерь – и прямо к палатке шамана. Повалили его на землю. Вооружённые, с автоматами, с дубинками. Повалили и поволокли в машину. Ничего не объясняли, не показывали документов, - рассказал один из очевидцев.
Позже стало известно, что Габышева доставят в Якутск для дальнейших следственных действий ближайшим рейсом. В сообщении МВД по Бурятии говорилось, что задержан он был, так как находился в розыске за совершение преступления в Якутии.
Уже несколько месяцев Габышев шёл, не скрываясь, по дальневосточным дорогам. Практически ежедневно его сторонники выкладывали фото и видеоотчёты в Сеть. Однако задержание произошло именно в Бурятии на фоне протестных волнений.
Якутский шаман заявлял, что отправился в столицу «изгонять Путина», потому что «бог велел». Он рассчитывал, что доберётся пешком до Москвы к 2021 году.
В Кремле прокомментировали задержание в Бурятии якутского шамана
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