Приём состоится в следующую среду
25 сентября с 15 до 17 часов в прокуратуре Бурятии заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков проведёт личный приём граждан по вопросам долевого строительства многоквартирных домов.
В приёме примут участие руководители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам – 21-11-33, 21-08-52 либо по телефонам дежурного прокурора – 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Кроме того, в этот же день в прокуратуре республики будет работать телефонная «горячая линия» по вопросам нарушений в сфере долевого строительства.
По указанным вопросам граждане могут обратиться с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 по номеру телефона – 21-11-31.
Зампрокурора Бурятии примет дольщиков
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Приём состоится в следующую среду
Баир Жамсуев занимает свой пост с 2013 года
Ранее с таким законопроектом выступил Сергей Левченко, однако депутаты не поддержали его
Общественник Алексей Карнаухов отказался от голодовки
На собрании обсудили организационные и технические вопросы
Пресс-секретарь Алексея Цыденова задался вопросом: зачем нужны были задержания?
Павел Добродеев возглавил пресс-службу губернатора и правительства Иркутской области
Стал известен полный карьерный путь нового министра по инвестициям Бурятии Дарьи Архинчеевой
Всенародные выборы мэра Иркутска ушли в прошлое
Поздней ночью глава Бурятии сделал краткий пост на своей странице
Близкие родственники главы были трудоустроены в подведомственных учреждениях службы
В Бурятии подвели предварительные итоги пожароопасного периода
Дарья Архинчеева уже две недели трудится министром по инвестициям
Проверка во ВСГИК прошла после жалобы преподавателей в прокуратуру
Власть, 17.09.2019
Визит был посвящён грядущему Году межрегиональных обменов между Россией и Японией