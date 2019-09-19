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Зампрокурора Бурятии примет дольщиков

Зампрокурора Бурятии примет дольщиков
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Приём состоится в следующую среду

25 сентября с 15 до 17 часов в прокуратуре Бурятии заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков проведёт личный приём граждан по вопросам долевого строительства многоквартирных домов.

В приёме примут участие руководители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора.

Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам – 21-11-33, 21-08-52 либо по телефонам дежурного прокурора – 21-44-98, 8-914-050-96-79.

Кроме того, в этот же день в прокуратуре республики будет работать телефонная «горячая линия» по вопросам нарушений в сфере долевого строительства.

По указанным вопросам граждане могут обратиться с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 по номеру телефона – 21-11-31.

прокуратура долевое строительство
 
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