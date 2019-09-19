Зампрокурора Бурятии примет дольщиков

Приём состоится в следующую среду



25 сентября с 15 до 17 часов в прокуратуре Бурятии заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков проведёт личный приём граждан по вопросам долевого строительства многоквартирных домов.



В приёме примут участие руководители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру республики по телефонам – 21-11-33, 21-08-52 либо по телефонам дежурного прокурора – 21-44-98, 8-914-050-96-79.



Кроме того, в этот же день в прокуратуре республики будет работать телефонная «горячая линия» по вопросам нарушений в сфере долевого строительства.



По указанным вопросам граждане могут обратиться с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 по номеру телефона – 21-11-31.



