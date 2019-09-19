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Бурятский омбудсмен навестила арестованных за протестную акцию

Бурятский омбудсмен навестила арестованных за протестную акцию
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Общественник Алексей Карнаухов отказался от голодовки

Сегодня, 19 сентября уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила изолятор временного содержания, где находятся четверо участников несогласованной акции протеста на площади Советов. В ИВС сидят таксист Дмитрий Баиров, бывший координатор штаба Алексея Навального Пётр Дондуков, Представитель движения «За священный Байкал» Баир Цыбиков, представитель движения «За священный Байкал» Баир Цыбиков, лидер движения «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов.

- Условия содержания в ИВС соответствуют нормативным требованиям. Отбывающие административное наказание обеспечены питанием, медицинским обслуживанием по необходимости, им предоставляются прогулки, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.

Юлия Жамбалова задала Алексею Карнаухову вопрос по поводу голодовки, которую он грозился устроить накануне. Однако от этой идеи общественник всё же отказался.

Жалобы поступили от Дмитрия Баирова и Баира Цыбикова.

Баир Цыбиков пожаловался на плохое самочувствие в связи с повышением артериального давления. Как выяснилось, дважды по его требованию вызывали бригаду скорой медицинской помощи, однако медики не усмотрели оснований для госпитализации.

Дмитрий Баиров не согласен с действиями сотрудников службы судебных приставов в связи с привлечением его к административной ответственности в виде ареста.

- Всем находящими под арестом гражданам разъяснены их права и обязанности, - уточнила Юлия Жамбалова.
уполномоченный по правам человека арест
 
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