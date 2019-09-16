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В восьми районах Бурятии начат отопительный сезон

В восьми районах Бурятии начат отопительный сезон
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Отопительный сезон в Бурятии начат в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Курумканском, Окинском, Северо-Байкальском и Хоринском районе

Об этом на планёрном совещании при главе Бурятии сообщил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятия Николай Рузавин. В остальных районах отопительный сезон начнётся по мере установления среднесуточной температуры наружного воздуха менее 8 градусов в течение пяти суток, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Готовность котельных на 13 сентября составляет 99,7%, тепловых сетей - 98,6%. Отставание допустил Муйский район. На котельной посёлка Северомуйск проводится ремонт систем углеподачи и золоудаления. В посёлке Таксимо идет установка дымовой трубы и ремонт участка теплотрассы. Завершение ремонтных работ запланировано на 26 сентября.

На особом контроле находятся проблемные вопросы в Иволгинском, Кабанском, Кижингинском и Прибайкальском районах, где из-за задолженности за электроэнергию отключены котельные.

- По информации муниципальных образований до 17 сентября котельные будут подключены к источникам электроснабжения, - отметил Николай Рузавин.

Запас топлива вовремя был создан почти во всех районах, кроме Кабанского и Муйского.

- Предоплату 5,2 млн мы сделали. Вагоны идут, завтра уже поступят. И до конца сентября 3 тысяч тонн мы получим. Этого хватит на месяц, - рассказал о текущей ситуации глава Кабанского района Алексей Сокольников.

Прохождение отопительного сезона в северных районах находится на постоянном контроле минстроя.

- Город Северобайкальск, Северобайкальский и Муйский районы - здесь ситуация тоже непростая, но есть договоренности с основными поставщиками угля о том, что отгрузка будет осуществляться без предоплаты, - отметил Рузавин.

Главам муниципальных образований поручено принять необходимые меры для недопущения срыва начала отопительного сезона. А также обеспечить заключение ресурсоснабжающими организациями договоров на поставку топлива и электроэнергии.



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